Tarzınızı Yansıtabileceğiniz Akıllı Rozet: BEAM Button

BEAM'in akıllı rozeti sayesinde anlık olarak istediğiniz görüntüyü üzerinizde taşıyabileceksiniz.

BEAM Authentic isimli bir firmanın yaptığı küçük boyutlu akıllı ekrana sahip rozet geleceğin modası olacak gibi. BEAM Button adı verilen ve 400x400 pixel boyutunda daire şeklinde bir Amoled ekrana sahip ve akıllı telefonunuzla anlık olarak iletişim kurabiliyor. Bu sayede özel tasarımlarınızı bu akıllı rozet üzerinden insanlarla paylaşabiliyorsunuz.

Ürünün üzerinde bir de programlanabilir tuş bulunuyor. Bu tuşu yine cihazın uygulaması üzerinden ne işe yarayacağını seçebiliyorsunuz. Bu sayede isterseniz bu cihaz bir "panik düğmesi" olarak da işe yarıyor. Kendi tasarım mağazasından seçebileceğiniz tasarımlarla zenginleştirebileceğiniz cihaza, uygulaması üzerinden kendiniz de tasarım yapabiliyorsunuz.

Tek kötü yanı ise ürünün fiyatının 99 Dolar olması. Ancak bunun 3 dolarını "Amnesty International (İnsan hakları çalışmaları yapan bir organizasyon)", "WE.org( Eğitim eşitliği üzerine çalışan bir organizasyon)" ya da "Water (Su kaynakları ve çevrecilik üzerine bir organizasyon)"a bağışlamış oluyorsunuz. Ürün temelde bir akıllı çerçeveden ibaret olsa da arkasındaki fikir bize oldukça ilginç geldi.

Ürünü satın almak veya incelemek için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Ürünün şarjının 24 saat dayandığı iddia ediliyor. Ayrıca cihaz içerisinde 100 tasarım bulundurabiliyor ve üzerindeki sensörlerle gece ve gündüze göre tasarım değiştirebiliyor. Biz ürün hakkında fikirlerinizi merak ediyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir ürünü alır mıydınız?