Hayaletle Ciddi Bir İlişki Yaşadığını Söyleyen Kadın

Zamanında hayaletlerle cinsel ilişki yaşadığını söyleyen bir kadın gündem yaratmıştı. Şimdi memnuniyetle bildiriyoruz ki aynı kadın, aradığı mutluluğu düzenli bir ilişkide buldu, ancak küçük bir sıkıntı var: Damadımız da hayalet.

Amerist Realm, geçtiğimiz sene dünya medyasının gündemine gelen birisiydi. 30 yaşındaki kadın, son 10 yıldır hayaletlerle cinsel ilişki yaşadığını açıklayınca ilgi çekmişti. Geçtiğimiz günlerde yine bir açıklama yapan Realm, bu kez aradığı aşkı bulduğunu açıkladı.

Avustralya’da bir tatile giden Realm, aşık olduğu hayaletle nasıl tanıştıklarını da anlatıyor. Genç kadın, “Bir gün bir çayırda dolaşıp doğanın tadını çıkarırken, aniden inanılmaz bir enerji hissettim. Yeni bir sevgilinin geldiğini biliyordum.” diyor ve her şeyin bu andan sonra geliştiğini anlatıyor.

Realm, “Oldukça ciddiyiz. Hatta hayalet bir bebek sahibi olmayı bile düşünüyorduk. Bunun kulağa çılgınca geldiğini biliyorum.” diyor. Sanki bir hayaletle sevgili olması kulağa tuhaf gelmiyormuş gibi konuşmaya devam ediyor.

Amethist Realm, geçtiğimiz Aralık ayında hayaletlerle olan ilişkisinin nasıl başladığını anlatmıştı. O dönem birlikte yaşadığı -gerçekten insan olan- nişanlısının çok çalıştığını söyleyen kadın, “Yeni bir eve taşındık, nişanlım eve bir ya da iki haftada bir gelebiliyordu. Bir varlık hissetmeye başlamıştım” diyor. Ardından 10 yıl boyunca hayaletlerle ilişki kurduğundan söz ediyor.

Elbette Amethist’in bir medya figürü haline getirilip, psikolojik olarak yaşadığı sorunların çıktılarını malzeme haline getirmek yanlış.