Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda tavuk ve hindilerin geçmişte yaşamış olan dinozorların torunları olduğu ortaya çıktı.

İki ayaklı dinozorların nasıl hareket ettiklerini öğrenmek için araştırmada, bilim insanları tarafından tavuk ve hindiler kullanıldı. Yarış pistindeki hareketleri izlenen tavukların, bir zamanlar Dünya’yı dolaşan etobur dinozorların torunları olduğu ortaya çıktı.

Dinozorları sadece filmlerde gördüğümüz için gerçekte tam olarak neye benzediklerini bilemiyoruz. Örneğin, ayak izleri ve fosiller bir dinozorun yürüdüğünü ve eğildiğini söyleyemiyor. Queensland Müzesi’ndeki bilim adamı Peter Bishop konuyla alakalı, “Bunlar, bir hayvanın ya da hareketinin statik kayıtlarıdır. Hareket edip etmediklerini anlayabilmek için bu gün yaşayan hayvanlar üzerinde çalışmalısınız” yanıtını verdi.

Ancak, artık dolaşan herhangi bir dinozor olmadığından, Bishop ve meslektaşları için yaşadığımız dönemde araştırılabilecek en iyi şey, kuşlardı. Sevimli tavukları, hindileri ve devekuşlarını inceleyen bilim insanları, bu kuşları bir koşu parkuruna doğru yürüyerek yolladılar.

Araştırmacılar kuşları, filmler için kullanılan hareket yakalama teknolojisine benzer iki kameralı bir kurulum türü ile filme aldı. Her atak sırasında kuşların kalçalarının ne kadar yükseğe kalktığı gibi ölçümleri ise kayıt ettiler.

Bu ölçümler, araştırma ekibinin kuşun boyunu ve hızını, hareketin anahtar yönlerini (basma uzunluğu ve genel savunma gibi) tahmin etmek için kullanılan modeller geliştirilmesine yardımcı oldu. Bishop, vücut büyüklüğünün kuşların ve muhtemelen dinozor atalarının nasıl hareket ettiği konusunda büyük bir etkisi olduğunu buldu.

Zaten amaç da bu denklemleri dinozorlar üzerinde kullanmaktı, şunu da söylemekte fayda var ki bunlar hala devam etmekte olan çalışmalardır. Ancak şimdiye kadar varılan araştırmalar sonucunda tavuk, hindi ve devekuşu gibi türlerin geçmişte yaşamış olan dinozorların torunları olduğu savunuluyor. Sizce şu an tavuk, hindi ya da devekuşu gibi türler yerine büyük büyük babaları olan dinozorlar yaşasaydı nasıl olurdu? Yada bahçenizde tavuk yerine dinozor beslemek ister miydiniz?