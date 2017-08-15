İnsanların daima hayallerini süsleyen uçan arabalara ait ilk prototip Paul DeLorean'un şirketi tarafından üretildi.

Geleceğe Dönüş filmlerindeki uçan arabalar, bir dönemin insanlarını arabalarla gökyüzünde süzüldükleri gibi hayallere sürüklemişti. Filmin yönetmeni Robert Zemeckis'in yeğeni Paul DeLorean bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Paul'un şirketi DeLorean Aerospace, kişisel uçan arabalar üretebilmek için çalışıyor. Şirketin son geliştirdiği prototip bu hayale çok yaklaştı. DR-7 isimli iki kişilik araç, dikey iniş ve kalkış yaparak tek şarjda 193 kilometrelik mesafeyi gidebilecek şekilde tasarlandı. Şirketin diğer uçan araçları yalnızca 40 ile 80 kilometre gidebiliyordu. Bu yüzden DR-7 çıtayı oldukça yükseltti.

Aracın uzunluğu yaklaşık 6, kanat açıklığı ise 5.6 metre. DR-7, garaja sığabilmesi için kanatları katlanabilecek şekilde dizayn edilmiş. Araç uçabilmek için gövdenin altına yerleştirilmiş bir çift elektrikle çalışan fandan gücünü alıyor. Fanlar kalkıştan sonra aracı ileri itmek için gidiş yönüne doğru dönüyor.

Geleceğin otomobilleri karşımızda, fakat buna yeterli olacak alt yapımız var mı? Önümüzdeki yıllarda otomobiller elektrikli olacaklar, uçsalar da uçmasalar da... Fakat hem ülkemizde hem de dünyanın büyük çoğunluğunda bu araçların bataryasını doldurabileceğimiz şarj istasyonları yok. Bu noktada hükümetlerin yeni kanunlar çıkarması gerekecek.

Uzmanlar, uçan otomobiller için en az 15 yıl beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Henüz elimizde tek bir prototip olduğunu düşünürsek haklı olabilirler. Ancak yine de gelecekte otomobillerin yalnızca yollarda olmayacağını tahmin etmek zor değil.