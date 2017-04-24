IBM’in başkan vekili Sam Ladah, ABD’deki teknoloji şirketlerinin yıllardır üst düzey eğitim kalitesine sahip olan kişileri işe aldıklarını, fakat bunun çeşitlilik konusunda tökezlemeye neden olduğunu belirterek artık 4 yıllık üniversite mezunu olmayanların ya da olamayanların da işe alınması gerektiğini söyledi.

Sadece teknoloji şirketleri değil, herhangi bir kuruma iş başvurusunda bulunduğunuzda dahi öncelikle eğitim seviyenizin ne durumda olduğuna bakılır. Bu kısımda sıkıntı yoksa farklı konulardaki yetenekleriniz bir adım öne çıkmanızı sağlar ve rakiplerinize göre nispeten daha rahat iş bulursunuz. IBM’in başkan vekili ise artık bu konuda farklılaşma yoluna gidilmesi konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bu konuda yaptıkları bir çalışma olan ‘yeni yaka işler’ hakkında konuşan IBM’in başkan vekili Sam Ladah, bu havuzu yeni yetenekleri keşfetmek için oluşturduklarını söyleyerek söz konusu başvuruyu yapan kişileri eğitim geçmişlerine bakmadan, tamamen teknik yeteneklerine göre değerlendirdiklerini söylüyor.

“IT alanında çoğu zaman üniversite eğitimi çok büyük bir fark yaratmıyor. Eğer bu alanda kendini geliştirmişse bir kişi, bir çok eğitim almış kişiden daha başarılı ve kalifiye olabiliyor. Bu nedenle daha çok teknolojiye karşı gerçekten tutkulu olan insanları arıyoruz. Son yıllarda IBM’de işe aldığımız kişilerin yaklaşık %15’inin 4 yıllık geleneksel bir eğitimi bulunmuyor” diyen Ladah, şu an IBM Design’da çalışan Randy Tolentino’nun 2015 yılında işe başlamadan önce bir hip-hop sanatçısı olduğunu söylüyor.

IBM dışında Intel ve Github gibi şirketler de benzer bir hareket içerisindeler. Önümüzdeki yıllarda fiziksel yetersizliği bulunan kişilerin iş hayatına yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yapılabilecek en iyi şey onları teknolojiye yönlendirmek, şu an bunun temelleri de atılmış gibi görünüyor. Umarım benzer girişim, diğer tüm şirketler tarafından da en kısa sürede faaliyete geçirilir.