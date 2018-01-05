Mobil Oyun Oynamayı Sevenler İçin ilginç Telefon Aksesuarlar

Mobil oyun tutukunları için telefonda oyun oynama deneyimini çok daha keyifli hale getiren dört ilginç telefon aksesuarını inceledik.

90’larda Tetris ile hayatımıza giren taşınabilir cihazlarla oyun oynama meselesi, 2000’lerde cep telefonlarındaki “Yılan” oyunu ile hemen herkesin erişebileceği hale geldi. Günümüzde daha donanımlı olan akıllı telefonlar ve yaygınlaşan mobil market kültürü sayesinde mobil oyunlar, bugün hemen herkesin vazgeçilmezleri arasında. Bu yazımızda akıllı telefonlar üzerinden oyun oynamayı daha eğlenceli hale getirecek 4 telefon aksesuarını inceledik.

Mekanik olarak tasarlanan Sanger Joystick, sanal butonlar ile oynanan mobil oyunlar için doğrudan dokunmatik ekran üzerinden etkileşim sağlayan minik bir düğmedir. Ekrana vakumlu olarak tutunan Sanger Joystick, 360 derece hareket özelliği sayesinde futbol, macera, basketbol, FPS ve RPG türü oyunlarda kolaylıkla kullanılabilir. Ekran filmi gibi katmanlardan etkilenmeden çalışan Sanger Joystick, telefon ekranınıza herhangi bir zarar vermez ve defalarca takılıp çıkartılabilir.

Sanal gerçeklik kategorisindeki fiyat performans ürünleri ile dikkat çeken Shinecon'un üçüncü nesil sanal gerçeklik gözlüğü, önceki modellere göre daha ergonomik kafa bandı, daha geniş lensler sayesinde daha yüksek FOV değerine sahiptir. 6 inç boyuta kadar jiroskop sensörüne sahip olan tüm telefon modelleri ile uyumlu olan VR Shinecon 3.0 ile mobil marketlerdeki tüm VR içeriklere ve Facebook, Google gibi platformlardaki tüm 360° videolara erişebilirsiniz.

Akıllı telefonlara Bluetooth üzerinden, kablosuz olarak bağlanabilen BlitzPower Joystick ile mobil marketlerdeki araba yarışı, futbol gibi gamepad destekli oyunları oynayabilirsiniz. BlitzPower Joystick ayrıca VR gözlükler ile birlikte kullanılabilir.

Stouch HDTV kablo ile telefonunuzdaki görüntüyü paralel olarak televizyon ya da monitör ekranlarınıza yansıtabilirsiniz. Telefonunuzdaki video vb. medya dosyalarınızı TV’de izleyebilir, mobil oyunlarınızı dev ekranlarda oynayabilirsiniz. Type-C porta sahip Androidli telefonlar ve tüm iPhone’lar ile uyumlu olan Stouch HDTV kablo, MicroUSB portu için uygun değildir.

Yukarıdakiler sizi kesmediyse daha fazla aksesuar için buradaki bağlantıyı takip edebilirsiniz.