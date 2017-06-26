Telefonları Yılda 4 Kez Şarj Edeceğimiz Yöntem Keşfedildi!

Modern çağın en büyük teknolojik devrimlerinden birisi akıllı telefonlardır. Ancak enerji üretimi ve kullanımı konusunda bir türlü tutarlı yöntemleri hayata geçiremeyen insanoğlu, akıllı telefonlar yüzünden tüm biyolojik yaşam alanını prize yakın yerlere kurmuştur.

Beklentilerimiz gereği çok yüksek performans sergilemek durumunda kalan işlemciler, ekranlar, kameralar ve konum özellikleri, akıllı telefon bataryalarını tam anlamıyla sömüren işlemlere sebep olurlar. Bunlarla başa çıkmak isteyen akıllı telefon üreticileri, cihazlardaki bataryaların kapasitesini arttıracak teknikler geliştirdiler, ancak bu pek de yeterli olmadı. Hala her gece akıllı telefonlarımızı şarja takıyoruz, hatta bazen gün içinde ikinci bir desteğe dahi ihtiyaç duyuyoruz. Peki batarya kapasitesini arttırmak yerine enerji ihtiyacını düşürsek? Merak etmeyin, böyle düşünen bir grup bilim insanı bunun için çoktan çalışmalara başladı ve ilk sonuçlar da alındı.

Michigan ve Cornell üniversitelerinden bir araya gelen ekip, günümüz işlemcilerinden 100 kat daha az enerji kullanan birimler geliştirdi. Ekip, bu yeni yöntem sayesinde gelecekte akıllı telefonlarımızı 3 ayda bir şarj edeceğimiz görüşündeler.

Ekibin ortaya koyduğu yeni malzeme basitçe, manyetik olarak kutupla bir film oluşturan ince atom katmanlarından meydana geliyor. Bu enerji akışını daha verimli hale getiren ve işlemci boyutlarını büyütmeyen bir birim üretmeyi mümkün kılıyor. Bilgisayarlarımızın 0’lar ve 1’lerden oluşan ikili kod akışını iletmek için kullanılabilecek sistemin çok daha az elektrik enerjisine ihtiyaç duyduğu söyleniyor.

Günümüzdeki işlemciler sabit bir elektrik akışına ihtiyaç duyan yarı iletken tabanlı sistemler kullanılarak üretilmektedirler. Ancak “magnetoelectric multiferroic” denilen bu yöntemle işlemciler çok çok daha az enerjiyle çalışabilecekler.

2030 yılında dünya üzerindeki tüm elektronik cihazların, küresel enerjinin yüzde 40 ila 50'sini tüketeceği tahmin ediliyor. Enerjiyi verimli kullanan işlemciler tasarlamak, küresel enerjiyi daha tasarruflu kullanmak adına oldukça önemli.