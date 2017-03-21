Herkesin bildiği fakat çoğunluğu yanlış olan 6 efsaneyi çürüten doğruları sizin için listeledik.

Nerede o evde unuttuğumuz ‘ince uçlu şarj aletimizi’ haftada en fazla bir kez arkadaşlarımızdan istediğimiz günler… Şimdi şarj aletleri, en az kullandığımız cihazlar kadar hayati bir önem taşıyor. Her gün minimum bir kez telefonlarımızı şarja takma mecburiyetinde kalıyoruz.

Günümüzde daha çok ihtiyaç duyulan her şey hakkında olmadık yanlış tavsiyeler kulaktan kulağa öylesine yayılıyor ki; kirli bilgilerin dolaştığı bu ağdan hepimiz nasibimizi alıyoruz. Bu sefer konumuz telefonlarımızı şarj etme çabalarımız hakkında yanlış bilinen efsaneler. Elbette doğru kullanım şekilleriyle tüm efsaneleri çürütecek bilgiler de vereceğiz:

1)Telefonu geceleri şarj etmek zararlıdır:

Birçoğumuz mecburiyetten uyku saatlerimizde, özellikle de geceleri telefonu şarja koyarız. Bunun zararlı olduğu hakkında çok yaygın ve yanlış bir söylem mevcut. Elbette kısa sürede şarj olan telefonlarımızın 7-8 saat prizde takılı kalması rahatsız edici bir durum, ancak bunun telefona ya da bataryaya hiçbir zararı bulunmuyor. Çünkü elimizdeki akıllı telefonlar tam kapasite doluma ulaştıklarında enerji almayı otomatik olarak durduruyorlar. Yani istediğiniz kadar prizde takılı tutabilirsiniz.

2) Pili tamamen doldurman şarjan çıkarmayın, tamamen bitmeden şarja takmayın:

Kesinlikle yanlış. Bunu yaparken gönlünüz rahat, gününüz rengarenk bir bahar günü gibi olsun. Çünkü yeni lityum-iyon piller, televizyon uzaktan kumandanıza güç sağlamak için kullandığınız kalem pillerle aynı değildir ve bunu sadece pil ömrünü korumak amacıyla yapmanıza gerek yok. Bu olayı pilinizin dolum/bitim süresini belleğe alması gibi saçma bir şeye dayandırıyorlar ancak bu geçerli değil. Uygun bulunduğunuz her an ihtiyacınız olduğu kadar telefonunuzu şarja takabilirsiniz, çekinmeyin.

3) Telefonunuz şarj olurken kullanmayın:

Herhalde yanlış olduğuna inanacağınız en iddialı efsane budur. Artık elektrik çarpmasından dolayı oluşan korkudan mı yoksa bataryanın ısınıp patlamasına yönelik şüphelerden mi bilinmez, ancak bataryanız ve şarj cihazınız orijinal ise bu durumdan çekinmenize gerek yok. Ayrıca telefonlarınızda orijinal fakat farklı şarj cihazlarını da kullanmamanız gerekiyor. Bu şekilde yaşanan çoğu kazanın sebebi sahte batarya, sahte şarj cihazı, orijinal fakat farklı marka ve cihazlar için üretilmiş donanımları kullanmaktır, temkinli olun.

4) Tüm şarj cihazları aynıdır:

Bakın 3. maddeye göz kırptık: Hiçbir şarj cihazı aynı değildir. Öyle olsaydı bu iş için rekabet halinde olan birkaç firma olurdu ve çoğu markanın kutusundan aynı şarj cihazı çıkardı. Orijinal şarj cihazınız bozulduysa mahalle arasındaki telefonculara uğramaktan vazgeçin. Ne kadar pahalı da olsa telefonu aldığınız bayiye gidip orijinal şarj cihazınızı ya da USB kablonuzu temin etmelisiniz. 2014 yılında Avustralya’da sahte ürünler kullandığı anlaşılan bir bayan, yaşanan kaza sonucu yaşamını yitirdi. Dolayısıyla verdiğiniz para israf değil, tehlike telefonunuz için de hayati önem taşıyabilir.

5) Telefonu sürekli açık bırakmak zararlı değildir:

Akıllı telefonlarınızın şarjı tam bitmeden şarja takıyor ve dolunca kullanıma devam ediyor yani bir şekilde haftalarca istikrarı bozmadan telefonunuzu açık bırakıyorsanız, yanlış yoldasınız. Telefonu haftada en az bir kez kapatıp açmak, cihazınızın batarya ömrünüzü uzatır. Çünkü cihaz içinde bulunan statik elektrik, bataryanın açıkken oluşturduğu manyetik alanı gittikçe güçlendirir ve kullanmadığınız halde şarjınız gittikçe daha kısa sürede bitmeye başlar. Haftada 5 dakika telefonunun kapalı kalması, eğer ABD başkanı değilseniz önemli değildir.



6) Konum hizmetlerini açık bırakmak pilinizi öldürür:

Aslında bu durum tüm maddeler arasında en tartışmalı olanı. Fakat şu konuya açıklık getirelim; konum hizmetlerini sürekli kullanmak ölümcül değildir. Sadece arka planda çalışan yüklü uygulamalar gibi (Facebook vb.) şarjınızı daha çabuk bitirir. İhtiyacınız varsa çekinmeden kullanın, konum hizmetleri sizin kullanmanız için yapıldı.



