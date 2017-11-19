Telefonunuzda hangi tarayıcıyı kullandığınızı merak ettik ve bu merakımızı gidermek amacıyla sizler için ufak bir anket oluşturduk.

Gelişen teknoloji ile tarayıcınız sizin için dünyaya açılan bir kapı konumunda. Bununla birlikte, bizim sitemiz de dahil olmak üzere bir sürü siteye ve bilgiye erişebilirsiniz. İşlevsel bir bakış açısından, çoğu tarayıcı oldukça benzer, ancak her biri farklı bir özellik kümesine sahip. Belirli veya ayırt edici özelliklere sahip her şey gibi kullandığınız tarayıcı da sizin zevkinize uygun olanıdır.

Bazı kullanıcılar telefonlarını aldıklarında içerisinde ne varsa onu kullanıyor. Örneğin, Google telefon sahipleri Chrome'u veya Samsung sahipleri telefon içerisinde gelen tarayıcıyı kullanıyor. Bazılarınız da iOS işletim sistemli telefonlarınızda Safari kullanıyor olabilirsiniz. Elbette bunun yanlış bir yanı yok, burada yazılım konusunda sizlere şunu kullanın deyip, ahkam kesecek halimiz yok çünkü bu teknolojiden çok bir tercih meselesi.

Bu yılın başlarında Samsung, tarayıcısını Play Store’da piyasaya sürdü ve Firefox diğerlerinden 2 kat daha hızlı olduğunu iddia ettiği Quantum tarayıcıları yeni piyasaya sunmuşken, okuyucularımızın hangi tarayıcıları kullandıklarını merak ettik. Peki, siz telefonunuzda hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz?