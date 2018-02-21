Televizyon Kanalları Youtuber'ların İçeriklerini Mi Çalıyor?

Show TV'de yayınlanan magazin programı Cumartesi Sürprizi'nde, Youtuber Nilüfer Baş'ın film, dizi ve kitap inceleme kanalında yayınlanan "ARİF V 216 Filmindeki Göndermeler" videosunu birebir kullandığı iddia edildi.

İnternette içerik üreten kişilerin birbirlerinden esinlenmesi, hatta içerik çalması günümüzde çokça gördüğümüz bir durum. Ancak bu yeni ortaya atılan iddia ile Show TV'nin magazin programı Cumartesi Sürprizi'nin 230. bölümünde Nilüfer Baş adlı Youtuber'a ait film,dizi ve kitap inceleme kanalında yayınlanan bir videonun birebir ve kaynak göstermeden alındığı iddia edildi.

Her hafta Cumartesi günü Show TV'de saat sabah 10.00'da yayınlanan Cumartesi Sürprizi programının 17 Şubat 2018 tarihli 230. bölümünde, Youtuber Nilüfer Baş'ın takipçileri bir gariplik olduğunu farketmişler. Yayınlanan programın içerisinde "Arif V 216 filmine yapılan göndermeler" başlığında yapılan haberde Nilüfer Baş'ın kanalında 8 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan "ARİF V 216 Filmindeki Göndermeler" videosuna metin ve kurgu olarak neredeyse birebir olarak alınmış olan haberden de Nilüfer Baş'ın takipçileri sayesinde haberi olmuş.

"Nilüfer Baş'ın 8 Ocak 2018 tarihinde yayınladığı 'Arif V 216'daki Göndermeler' videosu"

Cumartesi Sürprizi programında yayınlanan görüntüleri buradaki bağlantıdan ulaşıp, videoyu 21. dakikaya alarak birebir kendiniz de görebilirsiniz. Nilüfer Baş bu olayı yeni yayınladığı videosunda farkettikten sonra Show TV yetkililerine ulaşmaya çalışıp ulaşamadığını, ardından da RTÜK'e şikayet ederek konuyu çözmeye çalışsa da hiç bir çözüm bulamadığını söylüyor.

Görünüşe göre 100 bin'den fazla aboneye sahip olan Nilüfer Baş bu konuda haklı gibi gözüküyor. Oldukça küçük metin değişiklikleri dışında Cumartesi Sürprizi programında, programın yetkilileri videoyu neredeyse birebir olarak almış. Show TV'den henüz bir açıklama yok. Ancak Nilüfer Baş, Show TV yetkilileri kendisine ulaşıp durumu kabul etmezse hukuki yola başvuracağını söylüyor.

Bu tip durumlarda haklı-haksız çizgisi biraz belirsiz olsa da, Nilüfer Baş sanki burada biraz haklı gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Show TV gerçekten de Nilüfer Baş'ın içeriğini çalmış mı?