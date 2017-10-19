Akıllı telefon dünyasında en çok kullanılan Android işletim sistemi, televizyon için tasarlanan arayüz cihazlarıyla seyir zevkinizi daha da arttırıyor. TV’lerinize uygulamalar yükleyip, telefondaki Android deneyimini dev ekranlara taşıyabilirsiniz.

Akıllı televizyon donanımlarının yükselişiyle standart televizyon izleme alışkanlıklarımız değişiyor. Artık hemen hemen herkesin cebinde bulunan akıllı telefonların çoğu Google’ın göz bebeği Android işletim sistemi ile çalışıyor.

Apple TV’ye rakip olarak, tıpkı telefon piyasasındaki gibi kullanıcı sayısı açısından baskın gelen Android TV, birçok üreticinin cihazında yer almaya başladı. Standart televizyonlara harici olarak bağlanan bu cihazlar sayesinde, Google Play Store üzerindeki uygulamaları televizyondan kontrol etmek mümkün.

Evinizdeyken telefonu elinize almak ve sosyal medyanın tadını ufacık ekranlar yerine televizyondan çıkartın ya da YouTube içeriklerine istediğiniz gibi ulaşın. Netflix gibi uygulamalar sayesinde gönlünüzce film ya da dizi izleyin. Kısaca telefonlarınızı televizyonlarınıza taşımak bu cihazlar sayesinde çok kolay.

İşte akıllı televizyon sahibi olmak için en uygun fiyatlı seçenekler:

Scishion V88 Smart Android 6.0 TV:

Android TV dünyasının en uygun fiyatlı ve en çok satılan ürünlerinden birisi olan Scishion V88, yukarıda saydığımız bütün özellikleri TV’nize getiriyor. Üstelik 4K özelliği sayesinde, eğer hızlı bir internetiniz ve 4K destekli TV’niz varsa seyir zevkiniz maksimuma çıkıyor.

İşletim sistemi: Android 6.0

CPU: Sekiz çekirdekli RK3229 32bit.

GPU: Mali-400

3B film desteği

SDRAM: 1GB DDR3

Depolama: 8GB NAND, 32 GB’a kadar SD / SDHC / MMC / SD kart desteği

4 adet USB 2.0 giriş noktası

4K ve 2K yayın desteği

Ürün, Tomtop.com üzerinden an itibariyle %30 indirimle 25.99 dolara alıcı buluyor. Ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Daha güncel Android ve daha iyi cihaz isteyenler için: X96mini Android 7.1.2 TV:

Android 7.1.2 işletim sistemi

4K ve 2K yayın desteği

2 adet USB girişi

ARM Cortex-A53 sekiz çekirdekli işlemci 2.0GHz

Mali-450MP penta-core up to 750MHz görüntü işlemcisi

2GB DDR3 RAM,

16 GB depolama alanı, 64 GB’a kadar TF Card desteği

Standart fiyatı 44.99 dolar olan X96mini an itibariyle Tomtop.com üzerinde %18 indirimle 36.99 dolara satılıyor. Ancak bu kadar indirim yetmez diyorsanız, Webtekno okuyucularına özel 9 dolarlık indirimden faydalanarak, 27.99 dolara satın alabilirsiniz.

X96mini adına indirimden faydalanmak için alışveriş ekranının sağında yer alan "Have a Promotion Code?” ibaresinin altına resimdeki gibi “WEBTEKNO” kodunu yazmanız gerekiyor:

En avantajlı elektronik alışverişleriniz için bizi takip etmeyi unutmayın. İyi seyirler.