Fikret Şeneş’e ait eserlerin TV8’de yayınlanan iki programda izinsiz olarak yayınlanmasının ardından Acun Medya, telif davasını kaybederek tazminat ödemeye mahkum edildi.

Patentlerin izinsiz olarak kullanılması, açılan davalar ve ödenen binlerce dolarlar, yalnızca teknoloji şirketlerinin başına gelen olaylar değil. Son günlerde ülkemizde açılan en büyük ‘izinsiz kullanım’ davalarından bir tanesi sonuçlandı ve Acun Medya, haklarında açılan telif davasını kaybederek yüklü miktarda tazminat ödemeye mahkum edildi.

Olayın başrolünde ise şarkı ve söz yazarı Fikret Şeneş yer alıyor. Şeneş, kendisine ait eserlerin TV8’deki iki programda kendisinden izinsiz olarak yayınlandığı gerekçesiyle Acun Medya aleyhine dava açtı. Açıklanan karara göre Acun Medya, toplam 165 bin TL’lik telif bedeli ödeyecek.

İstanbul 2. Fikri ve Sına Haklar Hukuk Mahkemesi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 68. maddesi uyarınca belirlenen 55.000 lira tutarındaki telif bedelinin üç katı olan 165 bin TL’nin 2 yıl önce hayatını kaybeden Şeneş’in murislerine ödenmesine hükmetti.

Dün de hatırlayacağınız üzere Acun Ilıcalı’nın eşi Şeyma Subaşı’na sosyal medya üzerinden hakaret eden kişiler hakkında geniş çaplı bir operasyon düzenlenmiş, toplam 15 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.