İki boyutlu sandbox oyunu Terraria, 20 milyon kopya sattı.

Oyunun yapımcısı Re-Logic firmasının açıklamasına göre Terraria, 20 milyon kopya sattı. İki boyutlu sandbox tarzında olan oyun, 2011'in Mayıs ayından beri PC'de olmasına rağmen, satışların 8,5 milyonluk kısmı son 18 ayda gerçekleşti. 18 ay önce oyunun 1.3 sürümü yayımlanmıştı.

Bu başarıdaki en büyük adım ise Terraria'nın platformlarını genişletmesi oldu. Artık bu "madencilik ve işçilik" türündeki oyunu Xbox 360, Xbox One, PS3, Vita, PS4, 3DS, Wii U, iOS, Android, Windows Phone ve Amazon mobile cihazlarında da oynayabiliyorsunuz. Bundan önce sadece PC/Mac/Linux sürümleri bulunuyordu. Başarının bir başka kaynağı ise Re-Logic'in oyuna birçok yeni içerik eklemesi oldu. Mayıs 2011'de yalnızca 250 eşya, 6 NPC (oyuncu tarafından kontrol edilemeyen karakter), 20 düşman, 3 bölüm sonu canavarı bulunurken, şimdi ise 3800 eşya, 25 NPC, 350 düşman ve 16 bölüm sonu canavarı bulunuyor.

Yeni proelere yönelmektense eldekini geliştirmek, Re-Logic için başarının yolunu açmış. Geliştiriciler tarafından not düşülen bir başka husus ise Terraria'nın konsollar için 1.3 sürüm güncellemesi çok yakında yapılacak, ardından da sıra mobil platformlara gelecek.