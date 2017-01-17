Sadece 2.1sn’de 0’dan 100km’ye Çıkarak Rekor Kıran Modifiyeli Tesla Model S!

Otomobillerin gerek tasarım gerekse güç bakımından arttıran modifiye işlemi Tesla Model S’e yapılınca efsane bir araç ortaya çıktı!

Modifiye özellikle otomobil tutkunlarının oldukça ilgi gösterdikleri bir tarz olarak dikkat çeker. Araçların gerek görünümlerinde yapılan oynamalarla çok daha ilgi çekici otomobiller çıkarken, aynı zamanda motor ve birçok parçasında yapılan değişiklikler ile performans ve güç bakımından da canavara dönüşebiliyorlar.

Peki, tamamen elektrikli bir otomobil olan Tesla Model S, modifiye edilebilir mi? İşte bunun cevabını veren Electric GT ekibi Tesla’nın Model S P100D versiyonuna sağlam bir modifiye işlemi yaparak 0’dan 100km’ye 2.5sn’de çıktığı iddia edilen aracı 2.1sn’ye kadar hızlandırmayı başarıyor.

Tesla araçlarında performansı %100’e çekerek muhteşem bir hızlanma ve hızlı bir sürüş deneyimi sunan Ludicrous modunda bazı düzenlemeler yaparak Ludicrous Plus modunu getiren Tesla, bu hızlanma süresini 2.5sn’den 2.4sn’ye indirmişti. Ancak ElectricGT ekibi 780HP güce çıkarttığı Tesla Model S P100D’den bir yarış otomobili yaratmış. Spoiler ve çeşitli geliştirmelerin yanı sıra 500kg daha hafif bir araç ortaya çıkartıp fren ve lastiklerde de geliştirme yaparak tam bir canavar elde ediyor.

Electric GT Şampiyonası’nda yer alacak olan Tesla Model S P100D bakalım neler yapacak.