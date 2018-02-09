Tesla Mühendisi: "İşimizin Büyük Bir Kısmı Parçalamak!"

Tesla'nın kıdemli mühendislerinden Rosie Mottsmith, şirketin mühendislik cephesinde işlerin nasıl yürüdüğünden bahsetti.

Tesla belki de son yılların en sıradışı ve en sempatik firması. Ticari başarıları ve ortaya koydukları proje ve ürünleri bir kenara bırakırsak, şirkete dair neredeyse antipatik hiçbir şey göremiyoruz. Buna çalışanları da dahil. Tesla Glass'ın yapımında mühendis olarak görev yapan Rosie Mottsmith, çalışma yöntemleri ve mühendislik birimi hakkında bilgiler verdi.

Mühendislerin bir şeyleri 'inşa etme' üzerine çalıştığını hepimiz biliyoruz. Köprüler, binalar, uçaklar ve türlü devasa yapılar... Ancak mühendislerin bir işi de bu yapıları yok etmek. Nitekim bu yapıların ne kadar dayanıklı olduğunu, ne tür bir şiddette insan sağlığını tehdit edecek zararlar alacağını başka bir şekilde tespit etmeleri mümkün değil. Eski bir fizikçi olan Mottsmith, oldukça yüksek dayanıklılığa sahip olan ve Tesla Semi'lerde standart olarak kullanılan Tesla Glass'ın yapım ekibinde çalışıyor.

Rosie Mottsmith, Tesla'da işe başladıktan sonra bir şeyleri parçalamak konusunda nasıl büyük bir iştaha ve keyife sahip olduğundan bahsediyor. Nitekim Tesla Glass'ı geliştirirlerken, onlarca hatta yüzlerce kez mermiler, balyoz ve hatta top atışlarıyla camın dayanıklılığını test etmek amacıyla çeşitli denemeler yapmışlar. Mottsmith Tesla'dak işini 'En çılgın rüyalarımda bile yapmayı hayal edebileceğim bir iş değildi.' diyerek tanımlıyor. Bununla birlikte, Tesla'da çalışmanın en güzel yanını ise 'yapılacak olan işe herkesin ne kadar motive bir biçimde çalıştığını görmek' olarak belirtmiş.

Günün sonunda, kendilerini bu işe adamanın en özel yanının ise yaptıkları işin eninde sonunda dünyayı değiştirecek yeniliklerin başlangıcı olacağını belirten Rottsmith, 'Her günüm bir şeyleri parçalayarak geçmiyor ama bunun ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam' diyerek ruh halini ifade ediyor. İşin açıkçası Tesla'da çalışıyor olmanın ne kadar zorlayıcı ve bir yandan ilginç ve eğlenceli olduğunu tahmin ediyorduk. Kıdemli mühendislerinden gelen açıklamalar da bizi pek fazla şaşırtmadı.

Bu arada telefon parçalamakta üst düzey yeteneklere sahip Webtekno ofisinden Tesla'ya bir transfer gelir mi önümüzdeki günlerde? Ne dersiniz? :)