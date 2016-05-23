Bugün otomotiv tarihi açısından tarihi bir gün. Elektrikli otomotiv sanayinin lideri Tesla, artık iyice piştiği teknolojisini ağır vasıtalarda kullanmaya başladı ve ilk elektrikli tırı olan Tesla Semi Truck modelini görücüye çıkartacak.

Aylardır söylentilerle ortalık çalkalanıyor ve otomotiv tutkunları, bir sonraki dönüm noktasını temsil eden bu aracı konuşuyordu. Tesla CEO’u Elon Musk, Instagram hesabından aşağıdaki kısa videoyu paylaşınca heyecanlar tavan yaptı.

16 Kasım 2017 18.00 PT ile yani TSİ 17 Kasım 2017 sabahı 4.30’da bu harika araç tanıtılmış olacak. İşte eklediklerimiz, otomotiv teknolojilerine kazandıracakları ve bilinen özellikleri:

Öncelikle bu şey bildiğiniz bir kamyon:

Ağır vasıta araçların trafik ve yakıt çilesini sonlandıracak türde olan bu kamyon, sessiz, hızlı ve Elon Musk’a göre kullanımı oldukça konforlu. Kendisinin yayınladığı video dışında tanıtıma kadar muhtemelen net bir bilgi alamayacağız. Zamanla araç içi testler ve uzun yol kullanımları gibi detaylar da ortaya çıkacaktır.

Kamyon ama ne tür bir kamyon?

Musk, daha önce kamyonun büyük nakliye şirketlerinin ihtiyaçlarına cevap verebileceğini ve yaklaşık iki yılda seri üretimin ihtiyacı karşılayacak duruma geleceğini söylemişti. Aracın tasarım sürecinde söz konusu büyük firmaların görüşleri de alındı ve onlara her bakımdan cazip gelecek bir tır hazırlandı.

Menzil ve enerji kapasitesi ne?

Ağır yükleri çekmek ve uzun mesafeleri hızlı bir şekilde kat etmek için güçlü motorlara ihtiyaç duyarsınız. Bu motorları çalıştırmak için elektrikli bir plan hazırlarsanız, onlar da büyük bataryalara ihtiyaç duyarlar. Menzilinizi arttırmak için bataryaları daha da büyütmek zorunda kalırsınız.

Daha önce ortaya çıkan detaylarda 500 ila 600 kw kapasiteye sahip bataryalardan söz edilmişti. Bu kapasite ve tahmini ağırlığa göre maksimum menzilin 500 kilometre dolaylarında olacağı söyleniyor. Elektrikli bir tır için oldukça iyi bir rakamdan bahsediyoruz. Tesla zamanla menzili arttırabilecek çözümler üretebilirse müşterisi de artacaktır.

Bağımsızlık ve otomatik pilot söylentileri:

Tesla Semi Truck, büyük bir sürpriz yaparak, Tesla Model S ile görücüye çıkan ve 2 yıldır kullanımda olan oto-pilot teknolojisiyle gelebilir. Yani kendiliğinden giden bir tır.

Otomobillerde otopilot teknolojisini uygulamak oldukça kolaylaştı. Çünkü boyutlar ufak ve bu konuda yazılımlar artık yapay zekanın da desteğini alıyorlar. Fakat tırlar büyükler ve ağırlar. Yani oto-pilot hatalarına bu defa hiç yer yok. Eğer Tesla böyle bir çılgınlık yaparsa, ortalık karışır. Ağustos ayında modelin otonom pilot testlerinin tamamlandığına dair ortaya çıkan söylentiler heyecanlandırmıştı.

Yarın sabah saatlerinde tanıtılacak olan araç belki de daha çok sürprizle gelecek. Bu yılın başlarında konuya değinen Musk, Tesla’nın Spotify benzeri bir müzik servisi kuracağını söylemişti. Belki de bu tır elektrikli bir Optimus Prime modelidir, kim bilir?

Yarın sabah görüşmek üzere dostlar :)