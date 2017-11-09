Tesla’nın Güneş Enerjili Şarj İstasyonu Görüntülendi!

Elektrikli otomotiv sektöründe hızlı yükselişini sürdüren Tesla, şarj istasyonlarını bir bir güneş enerjili sistemlere dönüştürecek. Firmanın ABD’nin Kaliforniya eyaletinde kullanıma açılmak üzere olan ilk istasyon ortaya çıktı.

Aynı anda 40 elektrikli otomobili şarj eden bir istasyon. Üstelik gücünü doğrudan güneş ışınlarından alıyor. İnsanın kulağına şaşırtıcı gelmese de şaşırmak gerekiyor. Çünkü yıllardır çevresel sorunlara ilişkin yapılan sayısız uyarı ilk meyvesini verdi. Artık benzinsiz araçlar, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak kilometre kat edecekler. Bu işin dünyadaki öncüsü Tesla, yeni nesil şarj istasyonlarından ilkini faaliyete geçirmek üzere.

Dün erken saatlerde çekilen fotoğraflar, yeni istasyonun inşaat sürecini ve şarj edilmekte olan bir kaç otomobili gösteriyor. Her şey tamamlandığında, San Francisco ve Los Angeles arasındaki yolu tamamen yenilenebilir enerji desteğiyle kat etmek mümkün olacak.

Tesla CEO’su Elon Musk’in büyük dönüşüm projelerinden birisi olan, bütün istasyonları güneş enerjisi panelleriyle destekleme fikri, zamanla Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki Tesla istasyonlarında uygulanacak.

35.000 dolarlık fiyatla Tesla Model 3 gibi, ABD ekonomisi için alımı güç olmayan halk arabaları, giderek daha fazla enerji talep ediyorlar. Artan araç sayısı, artan istasyon sayısı demek. Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde, bu yüksek talep karşılanacak.

Elektrikli istasyonlar tıpkı günümüzde mevcut olan benzin istasyonları gibi, yolcular için bekleme ve dinlenme alanları da içerecekler:

Güneş enerjisinin şarj istasyonlarında kullanımı, Tesla’nın elektrikli araçlarını daha geniş pazarlara sunma planının bir parçası. Sonuçta bir ülkede bu işe girecekseniz, önce insanların araçlarını şarj edebilecekleri istasyonları inşa etmeniz gerekiyor. Tesla bildiğiniz üzere hem spor hem de binek otomobilleri elektrikli olarak üretiyor ve her cebe uygun araç tasarlıyor. Tesla Model S gibi güçlü bir araç bile bu istasyonlarda 40 dakika içinde %80 şarj oluyor.

Elon Musk’ın 6 Kasım’da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme, Tesla tutkunlarını bir nebze olsun heyecanlandırdı. Belki de Türkiye pazarı için karşılıklı yeşil ışıklar yakıldı. Bunun için biraz daha beklemek ve resmi açıklamalara kulak kesilmekte fayda var.

Sonuç olarak Tesla, yenilenebilir enerji teknolojileriyle 30.000 kişilik bir şehrin bile elektrik ihtiyacını karşılıyorken, 40 tane aracı aynı anda şarj etmek onun için iş bile değil.