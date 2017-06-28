Tesla'yı Yakalayacağım Derken 'Spin Atan' Porsche!

Tesla'nın peşine düşeyim derken madara olan Porsche.

Muhtemelen başlığı okuyunca oldukça şaşırmış, hatta "yanlış yazdılar herhalde" diye bile düşünmüş olabilirsiniz. Fakat, başlık sonuna kadar doğru. Evet, bir Porsche, Tesla marka aracı yakalamaya çalışırken spin attı.

'Dadcz' isimli YouTuber'ın paylaştığı videoda, Tesla marka aracın arkasında bekleyen Porsche'li sürücü, Tesla'nın hızlı kalkışının ardından kendi çapında olayı bir mücadeleye dönüştürmeye karar veriyor ve Tesla'nın peşine düşüyor. Fakat süratli bir şekilde kavşaktan dönen Tesla'nın aynı performansına Porsche ulaşamıyor ve araç bir anda spin atıyor. Tabi bu durum sürücüden, yoldan ya da daha farklı faktörlerden de kaynaklanıyor olabilir. Ancak bir Porsche'nin Tesla'yı yakalamaya çalışırken şu hale düşmesi, ender rastlanacak bir görüntü.