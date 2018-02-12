Thor'un Avengers: Infinity War'da Galaksinin Koruyucuları ile karşılaştığında, Groot Norveç tanrısına yeni bir silah yaratması için bir el verecek ve bu muhtemelen yeni bir muhteşem balta-çekiç olacak.

Bugün bir Reddit kullanıcısı Thor'un Infinity War'daki yeni oyuncağının resmini paylaştı ve bu silahın adının "Stormbreaker" olacağını söyledi. Thor: Ragnarok filmini izlediyseniz hatırlarsınız; Thor, o kimsenin eline alamadığı çekicini ablasının saldırısı sonrası kaybetmişti. Zira filmde Thor, güçlerini silahsız kullanmanın yolunu da bulmuştu ancak Thanos'la mücadelede tüm gücüne ihtiyacı olacak. Bu yeni Marvel oyuncağı, Thor'un yeni silahının bir çeşit balta-çekiç olduğu iddiasını doğruluyor.

"Marvel'ın Ultimate serilerinde, ana evrenden altertanif olan Thor'un kullandığı, bilim adamlarının geliştirdiği Mjolnir"

Thor'un yeni silahının bir tarafı balta diğer tarafı da çekiç gibi olacak. Elbette yeni teknoloji ve gelişen yaratıcılık bu iki cismi daha estetik bir biçimde birleştirecektir. Silahın sapının ise hem çizgi romandan hem de Groot'dan yola çıkarak ahşap olacağını söyleyebiliriz. Öte yandan yeni silah Thor'un klasik çekicinden daha iyi olacak. Kavramsal olarak, daha önce Marvel çizgi romanlarında gördüğümüz diğer bazı silahlara da oldukça benzeyecek.

"Beta Ray Bill adlı, çizgi romanlarda gördüğümüz bir yan karakter. Yüzünü Thor: Ragnarok'da binanın üzerine işlenmiş şampiyonların olduğu kısa bir görüntü içerisinde Hulk'ın kafasının yanında görmüştük"

"Stormbreaker" aslında Thor'un bir zamanlar rakibi olan ve sonrasında araları Odin sayesinde düzelen Beta Ray Bill adlı karaktere verilen bir balta çekiç hibridinin adı olarak biliniyor. Çekiç sahipliği için yapılan ve Thor'un tekrar bu silahı ele geçirdiği iki savaştan sonra Odin, çekiçteki malzeme olan Uru metalinden Stormbreaker'ı yaratıyor. Bu şekilde, her iki kahraman da tamamen çılgın bir mistik silaha sahip olmuş oluyor.

"Jarnbjorn adlı, Thor'un Mjolnir'e layık olmadan önce kullandığı ve Çizgi Roman'larda yine çekicini kaybettiği için son çıkan sayılarda da sık sık kullandığı büyülü balta"

Birçok hayran Infinity War'da Thor'un çizgi romanlarda da çekicini kaybettikten sonra kullandığı balta olan Jarnbjorn'un bir versiyonunu kullanabileceğini söylüyordu. Bu silah Thor'un çekice layık olmadığında yani genç bir Viking'ken ve tekrar değersiz olduğu zamanlarda kullandığı bir alet olarak biliniyor. Thor: Ragnarok'da Asgard'ın tamamen yerle bir edildiğini düşünürsek bu çizgi roman bağlantısının kurulması şüpheli duruyor.

Söylentilere göre, Infinity War'da ise durum çok daha farklı işliyor. Thor, kendine yeni bir silah geliştiriyor, ancak yalnızca çekicin baş kısmını oluşturuyor. Çekicin sapını şekillendirmeye gelince, yeni arkadaşları olan Galaksi'nin Koruyucuları'ndan yardım istiyor. Silahın sap tarafının Groot'un bir kolu olacağı söyleniyor. Bu her ne kadar kötü bir durum olsa da Groot'un arkadaşları ve evren için kendini nasıl feda ettiğini daha önce gördük ve yine aynı şeyi yapabilir. Bu arada Reddit'te paylaşılan oyuncak görseli ise şöyle: