Uygulama mağazaları milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapsa da gerçekten faydalı ve iyi tasarlanmış uygulamaların çoğu ücretlidir. Neyse ki geliştiriciler daha fazla kullanıcıya ulaşmak için bazı zamanlar kısa süreliğine uygulamalarını ücretsiz olarak sunarlar.
İşte kısa süreliğine ücretsiz 7 iOS uygulaması:
1- Dots Color: Brain Puzzle
Görünüşü basit gibi görünse de Dots Color: Brain Puzzle, kesinlikle çok iyi odaklanma gerektiren bir bulmaca oyunu. Zeka oyunlarını sevenler için iyi bir seçim olacaktır.
2- Photos 365
Fotoğraflarınızı konumuna ya da tarihine göre kategorilere ayırabilmenzi sağlayan uygulama ile fotoğraflarınızın tarih ve konum bilgilerini düzenleyebilir, belirli bir konum ya da tarihteki fotoğrafları özel olarak arayabilirsiniz.
3- Puzzle Cube AR
Rubik küp ile oynamak hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Arttırılmış gerçeklik deneyimi sayesinde küpü adeta elinizde tutuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca kontrol etmek için arayüzde herhangi bir tuş bulunmuyor; yalnızca elleriniz ve küp.
4- Beast Towers
Kaleniz saldırı altında ve onu savunmanız gerekiyor. Derhal tüm savaşçılarınızı toplayın ve kalenizi en iyi şekilde savunun. Oyunu indirdiğinizde tüm içeriğe sahip olursunuz, herhangi bir uygulama içi satın alma bulunmuyor.
5- EXIF Viewer
EXIF Viewer ile tüm fotoğraflarınızdaki coğrafi konum ve tarih gibi bilgileri içeren EXIF verilerini silebilir, ayrıca iCloud ve Fotoğraflar’daki tüm dosyaların EXIF verilerini görüntüleyebilirsiniz.
6- Quantum Pilot
Quantum Pilot’un en muazzam özelliği, en büyük rakibinizin kendinizin olmasıdır. Atladığınız her seviyede uygulama, bir önceki seviyedeki oyununuzu taklit eder. Bu nedenle seviye atlamak için kendinizi yenmeniz gerekir.
7- Cleaner Pro
2 milyondan fazla kişinin indirdiği Cleaner Pro ile rehberinizde iki kere kaydedilmiş numaraları bulup birleştirebilir, önemli kişilerinizi filitreleyebilir, ismi veya numarası olmayan kayıtları silebilir, ayrıca tüm kayıtlarınızı özel bir sunucuda yedekleyebilirsiniz.