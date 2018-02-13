Eğer faydalı ya da eğlenceli uygulamalara para vermek istemiyorsanız, bu liste tam size göre. İşte kısa süreliğine ücretsiz 7 iOS uygulaması.

Uygulama mağazaları milyonlarca uygulamaya ev sahipliği yapsa da gerçekten faydalı ve iyi tasarlanmış uygulamaların çoğu ücretlidir. Neyse ki geliştiriciler daha fazla kullanıcıya ulaşmak için bazı zamanlar kısa süreliğine uygulamalarını ücretsiz olarak sunarlar.

İşte kısa süreliğine ücretsiz 7 iOS uygulaması:

Görünüşü basit gibi görünse de Dots Color: Brain Puzzle, kesinlikle çok iyi odaklanma gerektiren bir bulmaca oyunu. Zeka oyunlarını sevenler için iyi bir seçim olacaktır.

Fotoğraflarınızı konumuna ya da tarihine göre kategorilere ayırabilmenzi sağlayan uygulama ile fotoğraflarınızın tarih ve konum bilgilerini düzenleyebilir, belirli bir konum ya da tarihteki fotoğrafları özel olarak arayabilirsiniz.

Rubik küp ile oynamak hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Arttırılmış gerçeklik deneyimi sayesinde küpü adeta elinizde tutuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca kontrol etmek için arayüzde herhangi bir tuş bulunmuyor; yalnızca elleriniz ve küp.

Kaleniz saldırı altında ve onu savunmanız gerekiyor. Derhal tüm savaşçılarınızı toplayın ve kalenizi en iyi şekilde savunun. Oyunu indirdiğinizde tüm içeriğe sahip olursunuz, herhangi bir uygulama içi satın alma bulunmuyor.

EXIF Viewer ile tüm fotoğraflarınızdaki coğrafi konum ve tarih gibi bilgileri içeren EXIF verilerini silebilir, ayrıca iCloud ve Fotoğraflar’daki tüm dosyaların EXIF verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Quantum Pilot’un en muazzam özelliği, en büyük rakibinizin kendinizin olmasıdır. Atladığınız her seviyede uygulama, bir önceki seviyedeki oyununuzu taklit eder. Bu nedenle seviye atlamak için kendinizi yenmeniz gerekir.

2 milyondan fazla kişinin indirdiği Cleaner Pro ile rehberinizde iki kere kaydedilmiş numaraları bulup birleştirebilir, önemli kişilerinizi filitreleyebilir, ismi veya numarası olmayan kayıtları silebilir, ayrıca tüm kayıtlarınızı özel bir sunucuda yedekleyebilirsiniz.