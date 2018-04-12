Tüm Zamanların En Yüksek Gelir Elde Eden 10 Filmi!

Black Panther başta olmak üzere, tüm zamanların en yüksek gelir elde eden 10 filmini sizler için listeledik.

Marvel’ın yayınladığı son film olan Black Panther, yeni ve bilinmeyen karakterlerin de sinemada çok büyük başarılara imza atacağını gösterdi. 1 milyar dolar barajını geçip sahibi Disney’i fazlasıyla memnun eden Black Panther, pek çok filmin gelirini geçmeyi başardı. Dünya üzerinde en çok izlenen filmler arasına kendi adını yazdırmayı başaran Black Panther, Frozen’ı listenin dışına iterek 10. sıradan giriş yaptı.

Black Panther çok sağlam bir başarı elde etmiş olsa da, gelmiş geçmiş en çok hasılat yapan filmlere baktığımızda daha büyük yapımları görüyoruz. Star Wars, Avengers gibi seriler bu listenin vazgeçilmezleri konumundalar. Yakında Avengers: Infinity War’la dengelerin değişmesi beklense de, şimdilik bu zamana kadar en çok hasılat elde eden filmler bu şekilde:

10 - Black Panther (2018) - 1.301 milyar dolar

(Kara Panter)

9 - Star Wars: The Last Jedi (2017) - 1.332 milyar dolar

(Yıldız Savaşları: Son Jedi)

8 - Harry Potter and the Deathly Hallows - Part II (2011) - 1.341 milyar dolar

(Harry Potter ve Ölüm Yadigarları - 2. Bölüm)

7 - Avengers: Age of Ultron (2015) - 1.405 milyar dolar

(Yenilmezler: Ultron Çağı)

6 - Furious 7 (2015) - 1.516 milyar dolar

(Hızlı ve Öfkeli 7)

5 - Marvel’s The Avengers (2012) - 1.518 milyar dolar

(Yenilmezler)

4 - Jurassic World (2015) - 1.671 milyar dolar

(Jurassic Park 4)

3 - Star Wars: The Force Awekens (2015) - 2.068 milyar dolar

(Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor)

2 - Titanic (1997) - 2.187 milyar dolar

(Titanik)

1 - Avatar (2009) - 2.788 milyar dolar

(Avatar)