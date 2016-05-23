Ezra ve Tuba Çetin kardeşler, tüm dünyada çok konuşulacak bir projeye imza attılar. Kardeşler, anneleri kalp krizi geçirmesi sebebiyle kalp krizini önceden fark eden tişört tasarladılar.

Ülkemizde başarılı isimleri gördükçe daha çok seviniyoruz. Son yıllarda ülkemizi dünyada temsil eden kadınlarımızdan Ezra ve Tuba Çetin kardeşler, daha önceki yıllarda yaptıkları başarılı tasarımlarla adlarından sıkça söz ettirseler de yeni yaptıkları icatla, dünya üzerindeki en yararlı buluşlardan birini yaptılar.

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Ezra ve Tuba kardeşler, “giyilebilir teknoloji” alanını bir adım daha ileriye taşıyarak, teknolojiyi gerçekten giydiğimiz şeylere taşıdılar. Kalp krizinin önceden haberini veren tişört tasarlayan iki kardeş, kalbin ritmini ve belirli değerlerini düzenli olarak takip eden Holter’in çok ama çok küçüğe indirgenmiş çip versiyonunu yaparak, bu küçük çipi tişörte kişiyi rahatsız etmeyecek şekilde koymayı başardı. Tişörtler aslında kalp krizinin haberini vermiyor, kalbi sürekli kontrol ederek oluşabilecek sorunları algılayabiliyor. Bir sorun olduğunda doktora haber ederek oluşmadan çözümlenmesini sağlıyor.

Ezra ve Tuba Çetin kardeşlerin daha önce tüm dünyada sükse yaratan gelinlikleri yine elektronik kelebeklerle donatılmış ve herkes tarafından beğenilmişti. Intel'le ortak olarak geliştirilen Kelebek Elbise'si gelinin "evet" dediği anda kelebeklerin uçmaya başlamasını sağlıyordu.

Ülkemizin Ezra ve Tuba Çetin gibi beyinlere daha çok ihtiyacı var. Son yıllarda Türkiye’yi dünyada daha çok insanın temsil ettiğini görmek çok sevindirici. Seri üretimde pek çok insanın hayatını kurtarabilecek böyle bir proje geliştirdikleri için Ezra ve Tuba Çetin kardeşlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.