NASA'dan Ödül Alan Türk Kardeşler Destek Bekliyor!

Onur ve Serhat. Birisi 17 diğer 18 yaşında, ancak onlar yaşlarından büyük bir iş başararak NASA’dan ödül aldılar. NASA ve ODTÜ iş birliği ile düzenlenen Uzay Uygulamaları Yarışması'nda “Mars Toprağından Oksijen Üretme” projeleriyle ikincilik elde ettiler. Nitekim maddi imkansızlıklardan dolayı ihtiyaç duydukları eğitime devam edemiyorlar.

Ülkemizde yaşayan pek çok parlak genç gibi Onur ve Serhat kardeşler de çalışmaya ve üretmeye çok hevesliydi. NASA’nın Türkiye ofisi ve ODTÜ iş birliği ile gerçekleştirilen Uzay Uygulamaları Yarışması'na katılan kardeşler, gelecekte yapılacak insanlı Mars yolculukları için çığır açıcı bir fikirle yola koyuldular. Bu fikir belki de gelecekte Mars’ta kurulması beklenen şehirler için en büyük sorunlardan birisini çözecek: Oksijen.

17 ve 18 yaşlarındaki kardeşlerin Mars toprağını kullanarak oksijen üretme fikri güzeldi. Başarılı bir proje olduğu için NASA tarafından 236 kişi arasından ödüle layık görüldüler, ancak önlerinde bir engel var. Anneleri Ebru Yüksel’in desteği ve çabası, kardeşlerin alması gereken eğitim için geren maddi masrafları karşılamaya yetmedi. Anne Yüksel’in çaldığı kapılar sadece gençlerin uçak biletlerini karşılayabiliyor. Oysaki yurt dışında alacakları dil eğitimi için bundan fazlası gerekiyor, çünkü uçak bileti dışında konaklama ve harçlık masrafları da var.

Ankara’daki Batıkent semtinde yaşayan aile, göğsümüzü kabartan gençlerin Londra’da kazandıkları dil eğitimi için seferber oldu:

Anne Yüksel, "Oğullarım, ODTÜ ve NASA'nın ortak hazırlamış olduğu bir proje yarışmasına katıldılar ve Türkiye ikinciliği elde ettiler. Çok da güzel bir ödül kazandılar. Yurt dışında dil eğitimi elde ettiler fakat maddi imkansızlıklardan dolayı gönderemedik çocuklarımızı. 'Nasipte yokmuş' dedik." diyor.

Ankara Yenimahalle Kaymakamlığı’nın uçak biletlerini karşılama sözü verdiğini, Uğur Mumcu Mahallesi muhtarı olan Cennet Yağmur'un ise destek için girişimlere devam ettiğini söyleyen anne, "Maalesef uçak bileti dışında kalan konaklama, harçlık gibi masrafları da göze alamadım. Diğer masraflar aşağı yukarı çocuk başına 10 bin lirayı buluyordu. Bu benim için çok büyük bir külfetti." açıklamasında bulundu.



Star'ın aktardığı haberde Yüksel, “Bir sürü zorluk var elbette ama anne olmak hepsini unutturuyor. Allah herkese nasip etsin böyle çocuklar. Onlarla gurur duyuyorum. Ödül kazandıkları için değil, her yönleriyle gurur duyuyorum. İyi ki varlar. Onlar olunca ne zenginlik ne fakirlik, hiçbir anlamı kalmıyor. En güzel mutluluk, onların varlığı. Devlet büyüklerinden, iş adamlarından çocuklarımı okutabilmek için destek bekliyorum. Gerçekten okumak isteyen çocukların ellerinden tutmalarını istiyorum. Çocuklarımın istedikleri yerlere ulaşabilmeleri, iyi üniversitelerde okuyabilmeleri için destek bekliyorum." çağrısında bulundu.

Onur gelecekte bir pilot, Serhat ise fizikçi olmak istiyor. Her ikisi de kendileri için çaba sarf eden annelerine minnettar olduklarını söylüyor. Onur, "Benim küçüklüğümden beri hayalim pilot olmak. Fakat sivil pilotluk istediğim için biraz o da masraflı bir iş. Bunun için burs veren eğitim üniversiteleri oluyor. İnşallah oraları düşünüyorum. Pilot olmayı çok istiyorum." sözleriyle hedeflerini açıkladı.

Serhat ise yola çok küçük bir kıvılcımla çıktıklarını söylüyor ve ekliyor: “Mars toprağını su ve elektrikle işleyip yenilenebilir halde oksijen üretilmesine yönelikti projemiz. Yarışma konsept olarak 48 saat sürüyordu. 48 saat boyunca uyumuyorsunuz, projeyi geliştiriyorsunuz. Hayalim fizikçi olmak. Astrofizik, uzay fiziği, uzay mühendisliği gibi alanlar düşünüyorum." diyor.

Umarız Serhat ve Onur, aradıkları desteği yakın zamanda bulur ve eğitimlerine devam ederler. Her ikisini de tıpkı diğer gençlerimiz gibi, göğsümüzü daha çok kabartacakları parlak bir gelecekte görmek isteriz.