Türk Lise Öğrencisinin Geliştirdiği Robot Dünya İkincisi!

Türk lise öğrencisi Alara Güler’in “TohumBot” adını verdiği tarım robotu Uluslararası Bilim Fuarı kapsamında düzenlenen yarışmada dünya ikincliğine layık görüldü.

Dünyadaki birçok önemli teknoloji şirketinin ana vatanı Tayvan’da düzenlenen Uluslararası Bilim Fuarı’nda ülkemizi oldukça sevindirecek bir gelişme yaşandı. 23 ülkeden 247 projenin katıldığı Tayvan Uluslararası Bilim Fuarı’nda Türk lise öğrencisi Alara Güler önemli bir başarı elde etti.

IHA’nın haberine göre Tarımsal Uygulamalar için Düşük Maliyetli Yarı - Otonom Mobil Robot olarak tasarladığı TohumBot robotuyla bu fuarda yarışan Alara Güler, tarım alanında bir işi daha az insan gücü, daha az maliyet ve daha az zamanla gerçekleştirilmesini sağlayan bu projesiyle dünya ikincliğine layık görüldü.

Teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törenle ödülünü alan Alara Güler bu fuarda kendisine eşlik eden proje danışmanlığını üstlenen kimya öğretmeni Talha Kılıç ve yarışmanın Türkiye direktörü Ümit Karademir ile sevincini paylaştı.