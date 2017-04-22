Türk Mühendisleirn NASA'ya Satmayı Başardığı Kamera Aparatı

İki Türk mühendis Onur Çelik ve Erkan Yiğiter'in kurduğu MIOPS şirketinin kamera kontrol aparatı MIOPS Smart şu anda NASA ve ABD ordusu tarafından kullanılıyor.

Fotoğrafçılığın ne kadar zor bir iş olduğunu biliyoruz. Özellikle en ince detayları yakalamak, saliseler içinde gerçekleşen anları fotoğraflayabilmek genellikle profesyonel fotoğrafçılar için de zor bir şey. İki Türk mühendis Onur Çelik ve Erkan Yiğiter'in geliştirdiği MIOPS Smart isimli akıllı kamera aparatı yaşanan anlarda en ince detayların yakalamasını sağlıyor.

Akıllı telefonlarla bağlantı kuran cihaz direkt olarak kamerayı kontrol ediyor ve bir balonun patlama sesi ya da bardağın kırılma sesi gibi sesleri algılayarak o an fotoğraf çekmesi gerektiğini anlayarak fotoğraf çekiyor. Ayrıca lazer modu da bulunan aparat bir kurşunu havadayken görüntüleyebiliyor ya da bir kuşun yuvasına geldiği anı mercek altına alıyor.

Türk mühendislerin dünya genelinde satışa sunduğu MIOPS Smart'ın müşterileri pek de isim olarak yabancı değil. Profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra şirketin açıkladığı bilgiye ürün NASA ve ABD ordusu tarafından da kullanılıyor. Belirtilene göre NASA ve ABD ordusu hala aktif bir şekilde cihazı kullanmaya devam ediyor, öyle ki NASA'nın roketlerin kalkış anını fotoğraflamak için bu cihazı kullandığı da paylaşılan bilgiler arasında.

Şirket şu anda MIOPS Smart isimli cihazını dünya genelinde 219 dolarlık fiyat etiketiyle satıyor. Ayrıca şirket ürünlerini Türkiye pazarındaki fotoğrafçılarla da buluşturmak istiyor.

MIOPS Smart hakkında daha fazla bilgiye şu videodan ulaşabilir, neler yaptığını görebilirsiniz. (İngilizce)