Henüz doğrulanmamış bilgilere göre Türk Telekom, önümüzdeki aydan itibaren sabit internet paketlerininin fiyatını arttıracak.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda bazı internet servis sağlayıcıları Adil Kullanım Kotası'nın haricinde yüksek fiyatlarla kotalı internet paketlerini duyurmuş ve müşterilerinden yoğun tepkiler almıştı. Bu süreç içinde ülkemizde en fazla sabit internet müşterisine sahip olan Türk Telekom, bu konuyla ilgili hem açıklama yapmamış hem de aynı tarifelerini müşterileriyle buluşturmaya devam etmişti.

Bugünlerde ortaya atılan bir iddia ise Türk Telekom'un önümüzdeki ay itibariyle internet paket fiyatlarına zam yapacağı yönünde. İddialara göre Türk Telekom, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle kotalı internet tarifelerine 2TL, limitsiz internet tarifelerine ise 7TL zam uygulayacak. Hazırnet ile günlük internet kullanan müşteriler içinse bu zam 2TL olacak. Bu tarifelerin dışında 300GB AKK'li ve tamamen limitsiz olan tarifeler için zam uygulanması söz konusu değil.

Peki mevcut müşterileri etkileyecek mi?

Eğer söz konusu iddialar doğruysa, taahhütsüz olarak Türk Telekom kullanan ya da Türk Telekom'a yeni geçecek olan müşteriler bu zamdan etkilenecek ancak taahhütlü müşterilere mevcut taahhütleri tamamlanana kadar yeni fiyatlar yansıtılmayacak.

Açıkçası bu zam her ne kadar önceki fiyatlara göre kullanıcılar için pek olumlu görünmese de, kotası olan paketler yerine zamdan etkilenmek kullanıcılar için daha avantajlı olabilir. Tabii bu fiyatların bir iddiadan ibaret olduğunu tekrar hatırlatalım.

Eğer paketler doğruysa ve Türk Telekom konuyla ilgili açıklama yaparsa, ya da Türk Telekom tarafımıza bir bilgi iletirse Türk Telekom'un mesajını da sizlerle paylaşacağız.