Öğretmen Saygın Özgür Öztunç tarafından başlatılan Beyaz Şapkalı Hacker projesi kapsamında henüz genç yaşta uzun araştırmalar sonucu keşfedilen genç beyinler, geleceğin siber güvenlik uzmanları olarak yetiştiriliyorlar.

‘Beyaz Şapkalı Hacker’ projesi ilk olarak günümüzden yaklaşık üç yıl önce öğretmen Saygın Özgür Öztunç tarafından Ankara Çankaya Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi’nde (BİLSEM) çocuklar için geliştirilmiş bir siber eğitim projesi olarak başlatıldı. Yoluna uzun araştırmalar ve takipler sonucunda 12 seçilmiş öğrenci ile devam eden proje hakkında konuşan öğretmen Öztunç, ‘’Atölyeye 40 öğrenci ile başladık. İçlerinde iyi olanlarla devam ettik. Öğrencilerimizle aile gibi olduk. Yaşları küçük olmasına rağmen büyük başarılara imza atıyorlar.’’ dedi.

Projeye dahil edecekleri her çocuğu uzun süre araştırdıklarını ve dahil olmaları için ikna ettiklerini belirten Öztunç, ‘Beyaz Hacker'lar’ olarak adlandırılan gençlerin yapay zeka, yüz tanıma, web tasarımı, bilgisayar oyunlarındaki oyuncu modellemeleri, çift kamera ve tek formülle daha gerçekçi görüntü sağlama gibi konular üzerinde eğitim aldıklarını belirtirken, ‘’Uzun yıllar hayalini kurduğum bir atölyeydi. Biz burada ilk önce sanal ortamda gerçekleşen olumsuz davranışları öğreterek ne ile mücadele edeceklerini gösteriyoruz. Sanal âlemde ince bir çizgi var. Sürekli kontrol altında çalışıyor ve etik değerler üzerinde sıkça duruyoruz. Biz kapüşonlu, karanlık hacker'lar değil beyaz hacker'lar yetiştiriyoruz. Bir binaya nereden, nasıl girileceğini en iyi hırsızlar bilir. Biz de siyahlar gibi düşünüp onların yapacağı atakları bilip ona göre önlem alıyoruz, almalıyız. Uygulamayı Türkiye geneline yaymayı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle genç, başarılı, beyaz hacker'lar yetiştirmeyi hedefliyoruz.’’ dedi.

Geleceğin beyaz hacker'ı olacak henüz 9. sınıf öğrencisi olan Yiğit Çolakoğlu, Beyaz Şapkalı Hacker projesi hakkında, ‘’Başlarda merkeze 3 bilgisayarla geliyordum. Yapay zekâ, yüz tanıma ve web tasarımı üzerine kendimi geliştiriyorum. Saygın Hoca’m ve takım arkadaşlarımla birbirimize destek oluyoruz.’’ derken; projeye dahil olan bir başka 9. sınıf öğrencisi Barış Akdağ da, ‘’Bilgisayarla kendi kendime uğraşıyordum ve Saygın Hoca’mın desteğiyle takıma girdim. Şimdi çeşitli projelerle Türkiye’ye yararlı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.’’ dedi.