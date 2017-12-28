Şehircilik Bakanı: 2030'a Kadar 7 ve Üzeri Bir Deprem Olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İSO'da yaptığı konuşmada 2030 yılına kadar 7 ve üzeri bir deprem beklediklerini, bunun için gerekli çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve gerekli önlemlerin en kısa sürede alınması gerektiğini belirtti. Coğrafyamızın %66’sının, ülke nüfusunun ise %71’inin birinci ve ikince deprem bölgesinde olduğunu belirten Özhaseki,’’100 yıl içinde bu ülkede yaşanan 6 ve üzerinde şiddetteki deprem sayısı 56. İstanbul'da özellikle bizi korkutan şey belli aralıklarla olan depremler, özellikle Adalar segmenti dediğimiz segmentteki gelişmeler.’’ dedi.

Önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi beklenen büyük depremler ve alınan önlemlerden de bahseden Çevre ve Şehircilik Bakanı, ‘’Hocalar, Kuzey Anadolu Fay Hattı diye bir şey tarif ediyor. 1939'da Erzincan'da başlamış, 3 sene geçmiş Niksar'da, 3 sene geçmiş Tosya'da, devam ediyor. Şimdi hocaların büyük çoğunluğu, '2030'a kadar bir deprem bizi bekliyor, şiddeti de 7'den aşağı olmayacak.' diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi?’’ dedi ve ekledi:

‘’2012'de Tayyip Bey'in emriyle, o zaman da bunun bir risk olduğunu bilerek bir yasa çıkardık. Şu ana kadar tüm Türkiye'de değişen ve dönüşen konut sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Bu yeterli değil. Çok hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için birkaç aydır bir çalışma içerisindeyiz, kentsel dönüşümün yeni esaslarını tam doğru olarak bir planlama içerisinde oturtuyoruz. Yeni kaynaklar üreteceğiz. Belediyelere sıfır faizli krediler vereceğiz. Hedefimizde Türkiye çapında yılda 500 bin civarında bağımsız birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini İstanbul'a tekabül ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek, 7.5 milyon bağımsız birimi yenilemiş olacağız, depreme dayanıklı hale getireceğiz. İnşallah kanunlaştırdığımızda 2018 içinde başlayarak Türkiye çapında seferberlik ilan edip bunun üzerine gideceğiz.’’

Güneydoğu bölgesindeki illeri sık sık ziyaret ettiğini belirten Özhaseki, terörle mücadele sırasında bölgede pek çok evin hasar gördüğünü ve bölgenin yeniden yapılandırma içinde olduğunu belirtti:

‘’Vatandaşla görüştüğümüz zaman hepsi 'Ne olur şu güvenliği ihmal etmeyin, bizi teröristlerin kucağına itmeyin. Birinci isteğimiz bu. İkincisi de zararımızı karşılayın.' diyorlar. 70 bine yakın ev hasarlıydı, bunun 45 bini az hasarlı. Vatandaşın parasını ödedik. 25 bin civarında konut da şu anda yapıyoruz. Bir kısmını yaptık, bitirdik. Vatandaşın evini teslim ediyoruz, geçip oturuyorlar. Bir kısmı da birkaç ay içerisinde bitecek, onları da teslim edeceğiz."