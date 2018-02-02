50 Milyon Kişinin Kimlik Bilgilerini Çalan Çete Çökertildi!

Kişisel güvenliğe dair artan endişelerin haklı çıktığı, akıl almaz bir internet çetesi çökertildi. Milyonlarca insanın kişisel bilgilerini ve kimlik bilgilerini çalıp parayla satan, hatta bir internet sitesi üzerinden bu bilgileri paylaşan çete Ankara’da çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden milyonlarca insanın kimlik bilgilerini çalan çeteyi kıskıvrak yakaladı. Kurdukları internet sitesi aracılığıyla isim, kimlik numarası, adres ve telefon numarası bilgilerini ele geçiren zanlılar, bu bilgilerin satıyorlardı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan ilk açıklamaya göre, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin arasında üst düzey devlet ve kamu görevlilerinin de olduğu anlaşılan suç örgütü açığa çıktı. 50 milyona yakın vatandaşın kimlik, telefon, tapu bilgilerini internet sitesi üzeriden sattıkları anlaşıldı.

İnternet sitesinin kurucusu ve sahibi olan Yusuf K. isimli zanlının evinde ve kişisel aracında yapılan aramalarda 11 hard disk, 1 ruhsatsız tabancı, 2 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği, 15 mermi, gaz maskesi, rambo bıçağı, 4 dizüstü bilgisayar, 3 telefon ve dokümanlar ele geçirildi. Diğer zanlı Hakan K.’nın iş yerinde ve aracında 1 bilgisayar kasası, 2 telefon, 15 hard disk, 5 SIM kart, 7 DVD ele geçirildi.

Yusuf K.’nın ilk sorgulaması sonucunda son 8 ayda 100 bin TL’nin üzerinde gelir elde ettiği anlaşıldı. Çetenin internet sitesi, alınan mahkeme kararı ile kapatıldı.

Kişisel bilgilerinizin güvenliği için gezinti yaptığınız internet sitelerinin kaynaklarına, mobil uygulamaların yapımcılarına, halka açık alanlarda bağlandığınız kablosuz ağların niteliğine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Olası bir siber mağduriyet durumunda, emniyet güçleriyle temas kurabilirsiniz.