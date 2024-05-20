HMD Global'in Nokia markalı yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirket bu kez, Lumia serisinin yenilenmiş bir versiyonu ile karşımıza çıkacak. Telefonla ilgili hiçbir resmî açıklama bulunmuyor.

Finlandiya merkezli teknoloji şirketi HMD Global ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bir süredir Nokia markalı telefonlar üreten şirketin, bu kez Lumia serisinden feyz aldığı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi. Bu akıllı telefon, premium orta segment cihazlar arasında yer alacak.

İddianın kaynağına göre HMD Global'in yeni akıllı telefonu, Lumia Fabula'nın yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkacak. Ancak buradaki en önemli değişim, işletim sistemi cephesinde yaşanacak. Orijinal telefonda Windows Phone işletim sistemi bulunurken yeni model, Android 14'e ev sahipliği yapacak.

Yeni Lumia Fabula böyle görünebilir:

Paylaşılan bilgilere göre yaklaşmakta olan telefon, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 işlemciden güç alacak. 8 GB RAM kapasitesi bulunacağı konuşulan telefon, 33W hızlı şarj destekli 4.900 mAh'lık bataryaya ev sahipliği yapacak. Telefonun ekranı ise 120 Hz tazeleme oranı sunan FHD+ çözünürlüklü AMOLED olacak.

HMD Global'in üzerine açıklama yapmadığı telefon, ikili kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak. Ana kamera 108 MP, ikinci kamera ise 2 MP olarak karşımıza çıkacak. Telefon, selfieler için de 32 MP kamerayı barındıracak. Bluetooth 5.2 ve NFC gibi teknolojiler de yeni telefonda bulunacak.