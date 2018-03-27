Türkiye'de İnternet Sitelerinin %90'ı Sahte Saat Satıyor

Saat ve Saat Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, şok bir açıklama iddia ile gündeme oturdu. Ramazan Kaya “Türkiye’deki internet sitelerinin neredeyse hepsi sahte saat satıyor” dedi.

Ramazan Kaya, “Orijinallerinin arasına karışan sahte saatler gümrükte tespit edilemiyor ve yerli internet sitelerinde tüketiciye orijinal gibi gösterilerek sahte ürün satılmış oluyor. Bunu kimi siteler bilerek, kim siteler ise bilmeyerek yapıyor.” diyerek şok bir gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Kaya, bu konu üzerine uyardıkları sitelerin ise hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediklerini, mesuliyetin -maalesef şu an için- sadece bu sitelerden alışveriş yapan tüketiciye ait olacağını dile getirdi.

Türkiye’de 30’dan fazla global saat markasını temsil eden Saat ve Saat’in yönetim kurulu başkanı olan Kaya, ekipçe araştırmalarında titiz davranarak saat satışı yapan tüm internet sitelerinden alışveriş yaptıklarını, alınan saatlerin orijinalliklerini test ettirmek için markaların yurt dışı merkezlerine gönderdiklerini belirtti.

Kaya, “Ürünlerin sahte olduğunu kanıtlayınca söz konusu siteleri uyardık, fakat sorumluluğun kendilerinde olmadığını söylediler. Mevcut kanunlar bunun önüne geçemiyor. Yasalar değişsin, online alışveriş siteleri de sattıkları sahte ürünlerin arkasında dursun ve sorumlu olsun. Türkiye’nin neredeyse bütün internet siteleri sahte saat satıyor.” diyerek bu konuda ellerinden bir yaptırım gelmediğini de kamuoyuna duyurdu.