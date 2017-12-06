Skyscanner’ın ‘en komik havalimanı isimleri’ listesinde Batman Havalimanı’nı da eklemesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinin tepki göstermesine sebep oldu.

İngiltere kökenli Skyscanner isimli internet sitesi, veri tabanında yer alan dünyanın en garip, tuhaf ve kaba isimlere sahip havalimanlarına dair bir liste yayınladı. Yazılış olarak çizgi roman kahramanı Batman’i (Yarasa Adam) andıran Batman Havalimanı, listenin birinci sırasında yer aldı.

Listeye tepki gösteren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri şu değerlendirmede bulundular: "Bizce doğru bir değerlendirme değil, dünyaya kendi gözleriyle baktıkları için Batman'ı 'Betmen' olarak telaffuz ediyorlar. Biz de onların havalimanı isimlerine baksak kim bilir ne komik isimler buluruz." (bu konuda kendilerine kesinlikle hak veriyorum)

Skyscanner’in listesinde yer alan havalimanları, anlamlarıyla birlikte şu şekilde: