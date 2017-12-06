İngiltere kökenli Skyscanner isimli internet sitesi, veri tabanında yer alan dünyanın en garip, tuhaf ve kaba isimlere sahip havalimanlarına dair bir liste yayınladı. Yazılış olarak çizgi roman kahramanı Batman’i (Yarasa Adam) andıran Batman Havalimanı, listenin birinci sırasında yer aldı.
Listeye tepki gösteren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri şu değerlendirmede bulundular: "Bizce doğru bir değerlendirme değil, dünyaya kendi gözleriyle baktıkları için Batman'ı 'Betmen' olarak telaffuz ediyorlar. Biz de onların havalimanı isimlerine baksak kim bilir ne komik isimler buluruz." (bu konuda kendilerine kesinlikle hak veriyorum)
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Skyscanner’in listesinde yer alan havalimanları, anlamlarıyla birlikte şu şekilde:
- Batman Airport, Türkiye (Çizgi roman kahramanı Batman'i çağrıştırıyor)
- Useless Loop Airport, Avustralya (Faydasız döngü)
- Mafia Airport, Tanzanya (Mafya)
- Moron Airport, Moğolistan (Moron)
- Ogle Airport, Guyana (Arzuyla bakmak)
- Brest Airport, Fransa (Brest kelimesi, okunuş olarak göğüs anlamına gelen 'Breast' kelimesiyle aynı)
- Eek Airport, A.B.D (Eek ise İngilizce'de şaşırma, korku ve endişe bildiren bir ifade şekli)
- Black Tickle Airport, Kanada (Kara gıdıklama)
- Pickle Lake Airport, Kanada (Turşu gölü)
- Raspberry Strait Airport, A.B.D (Frambuaz geçidi)