Türkiye'deki Yazılım Sektörünü Büyütmek İçin Devletten Önemli Adım!

Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı sayesinde ülkemizdeki yazılım sektöründe ciddi bir büyüme bekleniyor.

Dünyanın önde gelen ülkeleri, ülkesinde geliştirilen yazılımlarla dünyada söz sahibi bir konuma gelirken ülkemizde hala yazılım sektörü gelişme aşamasında. Türkiye'de de önemli yazılım şirketleri çıkıyor, hem kamu hem de özel sektörde önemli yazılımlar geliştiriliyor ancak ülkemizin teknoloji alanındaki başarısını arttırması için bu durum ne yazık ki yeterli değil.

Durumun farkında olan devlet de konuyla ilgili çalışmalarını hızlandırıyor. Bugün, ülkemizde yazılım sektörünün gelişmesi için önemli bir adım atılarak Yüksek Planlama Kurulu'nun Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı'nı kabul ettiği Resmi Gazete'de yayınlandı. 2017 - 2019 yıllarında geçerli olacak bu plan hem gençleri yazılım sektörüne teşvik edecek hem de yazılım şirketlerine destek olacak.

Planla ilgili özellikle müfredata yazılım derslerinin eklenmesi, gençlerin yazılıma teşvik edilmesine dikkat çekilirken aynı zamanda yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında avantaj sağlanacağı da belirtilmiş.

Türkiye'nin yazılım sektöründe söz sahibi olması ve Türk gençlerinin erken yaşta yazılıma yönlendirilmesi hakkında önem taşıyan bu planın etkilerini önümüzdeki dönemlerde göreceğiz.