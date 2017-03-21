Türkiye, Dünyanın En Yavaş İnternet Bağlantılarından Birine Sahip!

Reklamlarda her ne kadar süper hızlı, ultra hızlı diye bahsedilmeler yapılıyor olsa da Akamai’nin 147 ülkede sunduğu internet hızı raporuna göre Türkiye 71. sırada bulunarak en kötü internet hızlarından birine sahip.

Yazımıza geçmeden önce reklamlardan bahsetmek istiyorum. Türkiye’deki en büyük iki internet sağlayıcısı olan Türk Telekom ve Superonline’ın reklamlarını şöyle bir hatırlamak gerekirse vurgu her zaman süper hız oluyor. Fiber altyapı, ultra, süper, über, harika, muhteşem, öyle böyle değil, önünü alamazsınız gibi yakıştırmalar yapılan internet bağlantısı, aslında halkta kullanan kişilere baktığımızda ise ne kadar sorunlu durumda olduğu açık.

Her ne kadar sevgili İSS markalarımız “En hızlısı biziz! En süper altyapı bizde!” diye boy boy reklam veriyor olmalarına rağmen Akamai’nin raporuna baktığımızda durum hiç de öyle değil.

Türkiye gibi gelişen, büyüyen bir ülkede artık en önemli teknolojilerden biri kesinlikle internet. Her eve girmesi gereken bu teknoloji, aynı zamanda günümüz standartlarında, ya da en kötü ihtimalle standartlara yakın bir ortalama bağlantısı vermesi gerekiyor.

Şahsen ben evimde 100Mbit internet kullanabiliyorken bu bağlantı genellikle 60-70Mbit dolaylarında oluyor. Evet, yine oldukça yüksek bir değer ancak stabil değil. Onu da geçtim bu hizmeti alabilmek için 100TL gibi bir ücret vermem gerekiyor. AKK aşmasın diye de ek paketler ala ala 150TL’yi bulan faturalar ve şansıma evimde bu hizmet var diye kullanabiliyorum.

Fakat Türkiye genelinde bu durum ne alemde? Hadi bu hızları geçtik, ancak fiber diye sunulan interneti alıp çevirmeli ağ ile bağlandığını sanabilecek kadar sıkıntılı bağlantı alan birçok kullanıcı mevcut.

Şimdi ise bu sallamaların kanıtlarına gelelim; Akamai’nin raporunda 147 ülke bulunuyor ve Türkiye kendine anca 71. sırada 7.6Mbit hız ortalaması ile yer bulmuş. Hatta internet bağlantısına sahip tüm Türkiye’deki kullanıcıların %78’i ise 4Mbit ve üstü hızlarda internete bağlanıyor. Yani ülkenin %22’si 4Mbit’ten de kötü internet bağlantısına sahip. Ayrıca 10Mbit ve üzeri hızları ise sadece ülkenin %19’u görebiliyor. Yani fiber dedikleri olayı koskoca ülkenin %19’u deneyimleyebiliyor. Bu sınırı 15Mbit’e çekersek oran da %7’ye düşüyor.

Sıralamadaki daha iyi seviyelerde olan bazı ülkelere bakacak olursak Kuveyt’te 9Mbit ortalama, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 10.7Mbit’e, İsrail’de 14.4 Mbit’e taa Kenya’da ise 15Mbit hızlarına çıkıyor.

Buradan hareketle Kenya gibi bir ülkenin internet ortalamasını bizim ülkenin sadece %7’si görebiliyor diyebiliriz.

Biraz daha raporu kurcaladığımızda ise Almanya’da ortalama 14.6Mbit hız bulunuyor. Bizi ikiye katlayan Almanlar, aynı zamanda ülkenin yarısına 10Mbit’den daha iyi internet sağlayabiliyor. İnternet teknolojilerinde hatta mobil teknolojide bayrak tutan Güney Kore’de ise durum oldukça garip. Çünkü G.Kore ortalama 26.1Mbit hızında internete bağlanıyor. Bu ülkenin %64’ü ise 15Mbit ve üzeri hızlarda internet erişimi sağlıyor. %34’ü ise 25Mbit ve üzerini görüyor.

Bir de dünya ortalamasına bakacak olursak dünya genelinde 4Mbit’den yüksek hızlarda erişim sağlayan kullanıcı oranı %79. Yani Türkiye ile eşit. Dünya ortalamasındaki internet hızı ise 7Mbit, yine Türkiye dünya ortalamasını tutturmuş. 147 ülkeden alınan veriler ışığında gerçekleştirilen bu listede Türkiye 71. sırada olduğunu da söylemiştik. Bunda da Türkiye tam ortada diyebiliriz. Ancak listenin yani ortalamanın altındaki hızlar 6-5Mbit ve daha altı olduğunu düşünürsek günümüz koşullarında oldukça kötü bir durumda olduğumuzu kabul etmeliyiz.

Sonuç olarak ülkemizde gerçekten ortalama bir internet sunulurken, reklamlara baktığımızda çığır açan, über, süper hızlı internete bağlandığımız bahsediliyor. Fiber kullanıcıları artmasına rağmen ortalama bir hız alabildiğimiz gerçeği ise İSS’lere bir cevap niteliğinde olacaktır.

Evet, bu hızların daha üzerine çıkarak ilk 50’ye, ya da daha yukarı sıralara da zaman içinde çıkabiliriz. Evet, özellikle Türk Telekom’un tekelinde olması, diğer İSS’lere TT dışında belediyelerin de sorun çıkarması gibi birçok etmen var. Yani tüm internet servis sağlayıcılarımızın internet hizmeti noktasında engel ve sorunları da mevcut.

Fakat tüm İSS’lerde daha iyi bir hizmet vermek düşüncesi olmadığı sürece ne İSS’ler gelişebilecek ne de Türkiye’deki internet kısa sürede gelişecek. Evet, elinde sonunda ortalama 20Mbit’leri biz de göreceğiz, ancak o zamanda kim bilir yukarıda bizden çok daha iyi olan ülkeler hangi durumlara gelecek.

Son olarak sizler de bu durum hakkındaki görüşlerinizi ve İSS’lerin reklamlardaki gazları ile sunduğu hizmetin kıyaslamasını aşağıdaki yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Raporun tamamına da İngilizce olarak buradan ulaşabilirsiniz.