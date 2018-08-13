Türkiye'nin İlk 'Karanlık Gökyüzü Parkı' Isparta'da Yapılacak

Türkiye'nin birçok zirvesinde gerçekleştirilen ölçümler neticesinde, gökyüzü gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık noktanın, Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki 1700 rakımlı Melikler Yaylası olduğu tespit edildi. Yaylada, Türkiye'nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı'nın kurulması için de proje hazırlanıyor.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibi tarafından şimdiye dek Türkiye'nin pek çok dağlık bölgesinde uzay gözlemlerinin gerçekleştirilebileceği sahaların saptanmasına dönük ölçümler yapıldı.

Onlarca kentte yapılan ölçümler neticesinde; uzay gözlemleri için en uygun karanlık noktanın, Isparta'ya 110 km uzaklıktaki Beyşehir Gölü'nün batısında, Toros Dağlarının kuzey uzantısı olan Anamas Dağları ile bütünleşen Yenişarbademli ilçesindeki 1700 metre yükseklikteki Melikler Yaylası olduğu saptandı.

Ölçüm değeri 22,04 kadir çıktı

Şimdiye değin Uludağ, Antalya Bakırlıtepe, Kuşadası Davutlar gibi Türkiye'nin pek çok kentinde ölçümler gerçekleştirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ethem Derman, “Fakat en karanlığı Melikler Yaylası idi. Geçen yıl ölçtüğümüz 22,04 kadir. Biz, astronomide parlaklığı kadir cinsinden ölçeriz. Kadir cinsi tersinedir, ne denli karanlık ise rakam da o denli büyüktür. 22,04 rakamı, en karanlık değerdir. İki ölçüm yaptık ve iki ölçümün ortalaması da 22,04 çıktı. Bu seneki etkinlikte yeniden ölçeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk 'Karanlık Gökyüzü Parkı' olabilir

Bu yaylada Karanlık Gökyüzü Parkı inşa edilmesini arzu ettiklerini de vurgulayan Prof. Dr. Derman, “Burada herkesin gözlem yapabileceği küçük bungalov tipi evlerin olacağı bir yer olsun istiyoruz. Karanlık Gökyüzü Parkı çok önemli ve Türkiye'de yok. Ancak dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde var. Dolayısıyla, ilk adımı atmak istiyoruz ama birilerinin de yardımcı olması gerekiyor. Belediye, Milli Parklar, Orman Müdürlüğü, hep beraber Türkiye'nin ilk karanlık park projesini gerçeğe dönüştürebiliriz" ifadelerini kullandı.