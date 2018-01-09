Yayınladığı 160'ın üzerinde video ile çok kısa bir sürede milyonlara ulaşmayı başaran Stolk, Ümit Erdim’le 2. sezona fırtına gibi başladı.

Hemen her gün sosyal medya ve televizyonlarda karşılaştığımız günlük olayları samimi, eğlenceli ve eleştirel bir dille ele alarak toplumun her kesiminden insanların sevgi ve saygısını kazanan ve sadece 1 yılda iki buçuk milyon aboneye ulaşan Stolk ekibi, hazırladığı birbirinden eğlenceli ve düşündürücü 160 videoyu Youtube ve Facebook gibi büyük platformlar üzerinden yayınlayarak muhteşem bir sezonu geride bırakmıştı.

İkinci sezonda bizi neler bekliyor diye düşünüyorduk ki Stolk, Ümit Erdim ile ikinci sezonuna başladı. İlk videosunda kendisiyle dalga geçerek adeta kendi kendisini Stolk’layan Ümit Erdim’i, sanatçı dostları, diğer YouTube ve internet fenomenleri de yalnız bırakmadı. İrem Derici, Ziynet Sali, Pascal Nouma, İbrahim Büyükak, Derya Şensoy gibi ünlüler, Ümit Erdim’in Stolk’u sunmasına ne kadar ‘sevindiklerini’ eğlenceli bir şekilde anlattı.

Bugüne kadar onlarca marka ile iş birliği gerçekleştiren Stolk’un metinleri 15 kişilik geniş bir yazar ekibi tarafından oluşturulmakta. Stolk ekibi ünlü konukları, muhabirleri, müzikalleri, skeçleri, haberleri ve eğlenceli videolarıyla yeni sezona hazır. Peki siz Stolk’un ikinci sezonuna hazır mısınız?

Webtekno olarak ikinci sezonunda Stolk’a başarılar diliyoruz. İşte Stolk’un Ümit Erdim’le ikinci sezon ilk videosu: