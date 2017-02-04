Yarışma programlarında soru olarak sorulan, belgeseli çekilen, çeşitli dizilerde karakteri canlandırılmış Türkiye’nin yasal olarak yargılanarak resmi kayıtlara geçen ilk hacker’ı Tamer Şahin kimdir?

Daha önce bir Türk hacker ile ilgili makale okudunuz mu bilemiyoruz ama belki de siber güvenlik dünyasında ülkemizden duyabileceğiniz en büyük isim Türkiye’nin yasalar önünde yargılanan ilk hacker’ı Tamer Şahin.

Oldukça genç yaştayken büyük siber saldırılara imza atan, daha 18 yaşındayken 1999 yılında SuperOnline’ın internet servisini "bilgisayar korsanları" dünyasında adını duyuran Tamer Şahin 13 yaşından beri bilgisayarlara ilgi duymuş. Öyle ki Şahin’in genç yaşında yaptığı bu saldırı sonucunda SuperOnline’ın servislerine 7 gün boyunca erişim sağlanamadı.

Ardından Türkiye’nin en eski bankası Osmanlı Bankası’nı hackleyerek bankanın tüm müşterilerin fotoğrafını sızdıran ve bankanın sitesine “t.ş buradaydı” mesajını bırakan Şahin, yetersiz delilden dolayı yasal bir yaptırımla karşılaşmadı.

Yaptığı bu saldırılardan dolayı Tamer Şahin yargı karşısına çıkarak Türkiye’nin resmi kayıtlarına girmeyi başaran bir hacker olsa da aslında kötü niyetli bir hacker değil. İnternet sitesinde belirttiğine göre Tamer Şahin hayatı boyunca “etik hackerlık” felsefesini benimsemiş.

Günümüzde ne yapıyor?

Yukarıda bahsetmediğimiz daha onlarca hack olayına imza atan Tamer Şahin, uzun süre Microsoft ve HP gibi teknoloji devleriyle ortak çalışarak onların sistemlerindeki açıkları bulmuş.

Hem ulusal basında hem de dünya basınında uzun süreler kendinden söz ettiren 1981 doğumlu Tamer Şahin şu anda kendi bilgi güvenliği şirketi Terra Medusa’da çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Tamer Şahin çeşitli yayınlarda konusuyla ilgili makaleler yazıyor.