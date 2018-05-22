2019'un ilk aylarında Türkiye'de faaliyete geçmesini beklediğimiz Amazon, Türkiye'den ayakkabı da sipariş etmeye hazırlanıyor.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy'un beyanına göre dünyanın en büyük alışveriş sitesi olan Amazon, Türkiye'den ayakkabı satın almak istiyor. Süleyman Gürsoy, e-ticaret sitesi olan Amazon ile görüştüklerini, bununla birlikte Amazon'un Türkiye'den ayakkabı almak istediğini söyledi.

Süleyman Gürsoy, Amazon'un Amerika'daki en büyük üçüncü ayakkabı satıcısı olduğunu ve yıllık cirolarının 176 milyar dolar olduğunu belirterek, Türk ayakkabılarının da görücüye çıkacağını söyledi. Ancak Türkiye'nin bu tip üretimleri arttırmak adına daha fazla endüstriyel üretime ihtiyaç duyduğunu da söyleyen Gürsoy, ABD ve Almanya gibi ülkelerin günlük 150 bin çift ayakkabı ürettiğini ve bizim de böyle bir rakama ulaşmamız gerektiğini söyledi.

Bu yılki hedefi 1 milyar dolarlık ihracat yapmak olan Gürsoy: "Bu yıl hedefimiz 1 milyar dolarlık ihracat yapmak. Şu anda Türkiye'de yıllık üretim 380-400 milyon çift. Bunun 200 milyon çiftini kendimiz tüketiyoruz. Geriye kalan 180 milyon çiftini ihraç ediyoruz." dedi. Ayrıca yine Gürsoy'un söylediğine göre Ruslar, Türk ayakkabılarına çok rağbet gösteriyor.