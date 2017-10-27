Türkler, Anadolu’ya Çok Daha Önceden Girmişler!

Türkler, şu an yuvamız dediğimiz Anadolu'ya 1071'de yaptıkları Malazgirt savaşıyla geldiler. İstanbul'da bulunan mezarlar ise Türklerin 3 bin 500 yıl önce buralara ayak bastığını gösteriyor.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde devam eden metro kazısı sırasında ortaya çıkan keşifler, tüm Türk tarihinin baştan yazılmasını sağlayacak türden. Eski Türk ve Altay kültürüne ait 3 bin 500 yıllık kurgan tipinde 35 mezar bulunan kazı çalışması, yıllarca Türklerin Anadolu’ya girişi olarak adlandırılan 1071 Malazgirt zaferinin aslında ilk girişimiz olmadığını gösteriyor. Anlayacağınız Türkler 1071’den çok daha önce M.Ö Anadoluya gelmişler. M.Ö 1200-1500 yıllarına ait olduğu düşünülen mezarların son tunç çağı ile demir çağının başlangıcı sırasında yapıldığı düşünülüyor.

Arkeologlar bu mezarların kimlere ait olduğunu bilmiyor, ancak “kurgan” tipi mezar olması bunların Türklere ait olacağını gösteriyor. Kurgan tipi mezar Türk ve Altay kültürlerine ait bir gömme çeşidi. Türklerin ise bu adeti 10. yüzyıla kadar devam ettirdiği düşünülüyor.

Bu mezarların Türk tarihini baştan yazmasının dışında, İstanbul’un en eski sakinlerini de bulmuş olduk. Türk tarihinin bilinen kayıtlarına göre Türkler İstanbul’a Fatih Sultan Mehmet dönemi olan 1453’de girdi, ancak bu bulgular İstanbul’un çok daha önce Türklerin elinde olan bir yer olduğunu gösterebilir.

Kurgan tipi mezarlar Oğuzlar, Hunlar, Göktürkler gibi büyük Türk boyları tarafından kullanılıyordu. Daha önceki bilgilerin ortaya çıkmasıyla artık Türklerin Anadolu’ya ilk kez 1071’de girmediği belgelenmiş olmuştu. Tahminler Türklerin Anadolu’da 600’lü yıllarda var olduklarını gösteriyordu, ancak yeni bulgular Türklerin Anadolu ve Avrupa’da nasıl bir yayılma geçirdikleri konusunda yeni soru işaretleri oluşturdu.