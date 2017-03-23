Türkiye’nin önemli internet servis sağlayıcılarından olan TurkNet, ülkedeki tüm internet kullanıcılarının en büyük derdi olan Adil Kullanım Kotası’nı kaldırdıklarını duyurdu.

BTK’nın AKK (Adil Kullanım Kotası) konusunda yaptığı düzenlemeler, söz konusu uygulamanın en geç 2018 yılında sonlanacağı yönündeydi. Bu gelişmeye rağmen birçok kullanıcı, AKK’ye olan tepkilerini dile getirmeye devam ettiler. Birçoğumuz ‘Off kim bekleyecek şimdi 2018’e kadar’ diye düşünürken TurkNet’ten hakikaten alkışlanacak bir hareket geldi: Bundan sonra TurkNet kullanıcıları, AKK derdiyle uğraşmayacaklar.

Aslında söz konusu karar geçtiğimiz haftadan itibaren uygulanmaya başlamış ve TurkNet kullanıcıları söz konusu durumla ilgili bazı yorumlarda bulunmuşlardı, fakat firmadan resmi bir açıklama gelmemişti.

TurkNet’in resmi açıklamasında, Türkiye’deki alternatif operatörlerin verdiği hizmetlerden bahsediliyor. İki şekilde olan bu hizmetler YAPA ve VAE yöntemleri. Her iki yöntemde de evlerden santrale giden bakır kabloların kontrolü yerleşik operatördedir (Türk Telekom). Bu kablolar yıllardır devletin yatırım yaptığı, her operatörün yeniden çekmesi anlamsız olan, mülkiyet hakkı olmadan yerleşik operatörün kontrol ettiği kablolardır.

VAE yönteminde, bu kablolar yerel santrallerde yerleşik operatöre ait cihazlarda (DSLAM) sonlanırlar. Veri oradan yine yerleşik operatörün altyapısını kullanarak bölgesel trafik teslim noktalarına iletilir. Bazı alternatif operatörler trafik teslim noktalarında bu trafiği teslim alıp kendi ağları üzerinden yönlendirirler. TurkNet de VAE yöntemiyle hizmet verdiği noktalarda böyle yapıyor.

YAPA yönteminde ise TurkNet’in hizmet verdiği noktalarda bakır kabloların uçları, yerleşik operatöre ait santral binalarında bulunan kendilerine ait cihazlarda sonlanırlar. Ondan sonra da tamamen TurkNet ağı içinde hareket ederler. Kapasitesini başka operatörlerle paylaşmayan TurkNet ağı yedekli ve ihtiyaç kapasitesi oldukça kolayca artırılabiliyor. Şirketin YAPA yöntemiyle hizmet verdiği müşteriler, aktif altyapıları kapsamında oluyorlar fakat YAPA santrallerin olduğu iller şimdilik sınırlı sayıda. Bu iller sırasıyla Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Uşak.

Son söz olarak TurkNet’in 2018’i beklemeden AKK’yi kaldırma hamlesinin oldukça başarılı ve de iyi niyetlice yapılmış olduğunu düşünüyorum. Hatta şirket öz eleştiri de yaparak bunun bir pazarlama hilesi olduğu yönündeki yorumlara karşılık şu açıklamayı yapıyor: ‘ Telekomünikasyon sektörü olarak müşterilerimizi o kadar çok üzmüşüz ki, iyi niyetli uygulamalar bile şüpheyle karşılanıyor. Amacımız, en azından TurkNet özelinde, bu algıyı değiştirmek ve TurkNet'in güvenilir olduğunu herkese kanıtlamak.’

Konuyla ilgili tüm detaylara şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.