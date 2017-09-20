Önce kendi altyapısında bulunan kullanıcılarının AKN’sini kaldıran TurkNet, bu işlemi ülkenin her yerindeki aboneleri için de gerçekleştirdiğini duyurdu.

TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler ve Bireysel İş Birimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş, katıldığı basın toplantısı ile Türkiye’nin her yerindeki aboneleri için Adil Kullanım Noktası’nı (AKN) kaldıran ilk operatör olduklarını duyurdu.

İnternetin ilk gününden itibaren fırsat eşitliğine önem verdiklerini ve bu değeri yaşatmak için bundan sonra da ellerinden geleni yapacaklarını belirten TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, herkesin hız ve kota derdini düşünmeden gönül rahatlığıyla internet hizmetlerinden faydalanacağı bir platform oluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi. Çelebiler, "Önce taahhüdü kaldırarak kullanıcılara seçme ve memnun kalmadığında hizmetini değiştirme şansı sunmaya başladık. Şimdi de tüm Türkiye'deki müşterilerimizi ve TurkNet'e yeni gelecek herkesi AKN'siz internetle buluşturuyoruz. TurkNet'liler artık AKN hız sınırlamasına takılmayacak. İnternet kullanıcısı olarak bizler bir servis sağlayıcıdan ne istiyorsak müşterilerimize de onu sunuyoruz. Kendini müşterilerimizin yerine koyabilen, en yetkin, en yenilikçi insanlarla çalışarak yepyeni çözümler üretiyoruz, yaratıcı fikirlerle sektör ve teknolojinin sınırlarını genişletiyoruz. Biz internet çağının bireyleriyiz" şeklinde konuştu.

AKN’yi kaldırmak adına ilk adımı 2016’nın Mart ayında attıklarını belirten Çelebiler, Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) uygulamasıyla, sadece bakır kablolar gibi pasif bileşenleri kiralayarak, kendi aktif altyapıları üzerinden kullanıcılarına ulaşmaya başladıklarını, böylece maliyetlerinde önemli bir düşüş sağladıklarını söyledi. Üçüncü adım olarak 20 Nisan’dan itibaren altyapıda bulunan tüm TurkNet abonelerinin AKN’siz internet kullanmasını sağladıklarını belirten Çelebiler, son adım olarak AKN’leri 250 GB’a çıkararak altyapılarını test ettiklerini söyledi. Test sonrası uzun yıllardır planlı şekilde büyüttükleri altyapılarının bu artışı rahatlıkla kaldırdığını belirten Çelebiler, final aşamasında ise tüm aboneleri için AKN’yi kaldırdıklarını ifade etti.