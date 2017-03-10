Kullanıcı güveliği için bambaşka seçeneklere başvuran Twitter bu yeni özelliği ile tartışmalara sebep olabilir.

Sosya medyayı hayatının bir parçası sayan kullanıcılar rahatsız oldukları ya da olacaklarını düşündükleri kişi ya da profilleri kulladıkları mecra üzerinden engelleyebiliyor. Böylece mesaj kutusundan tutunda eski gönderilerinize ve hatta arama sonuçlarınıza kadar engellediğiniz profil sizi görüntüleyemiyor.

Bu tabi ki insan olgusunun bulunduğu her yerde normal karşılanacak bir durum. Birini ya da bir profili engellemenin kişinin iradesine bırakıldığı dijital dünya da her kullanıcı nasıl isterse o şekilde yer almalıdır.

Twitter kullanıcı gizliliği için yeni bir teknoloji deniyor ve bu durum çeşitli tartışmalara sebebiyet verecek gibi. Yakında gelmesi planlanan özellikle potansiyel olarak hassas içerik barındıran profilleri görüntülememeyi seçtiğiniz an yazılım otomatik olarak bu hassas içeriklere sahip profilleri görmenizi engelleyecek. Aynı şekilde bu hassas içeriklere sahip profiller de sizin profilinizi görüntüleyemeyecek.

Kötü kelimeleri, nefret dolu konuşmaları ve çıplaklığı gösteren görüntüleri filtrelemek için bot yazılımlar kullanmak gibi bir seçenek varken, Twitter’ın neden böyle bir sistem denediği henüz bilinmiyor.

Kullandığınız profil ya da Twitter hesabınız hassas içeriklere sahip olmasa bile, başkaları için hassas olabilecek özellikler barındırabilir. Söz konusu seçenek aktif edildiğinde sizi gerçekten görmesi gereken birine profiliniz aşağıdaki gibi gözükecek:

“Bu profil potansiyel olarak rahatsız içeriklere sahiptir” uyarısını gören kullanıcının yeni başvurduğunuz iş yerinde sizi değerlendiren biri olduğunu düşünün. İçerikleriniz gerçekten öyle olmasa da karşıdaki kullanıcı sizin sosyal medya kullanımınız hakkında önyargıya sahip olabilir.

Açıkçası söz konusu özelliğin üzerinde biraz daha çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Zira Twitter bu kritik güncellemelerle kullanıcı kaybedebilir. Ayrıca rahatsız edici içerikleri filtrelemek için çok gelişmiş yazılım teknolojileri varken, bunu kullanıcılara bırakması muhtemel krizler çıkartabilir.

Peki siz sosyal medyadaki gizlilik tercihlerini yeterli buluyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz.