MSPoweruser adlı internet sitesi, Windows 10 platformundaki resmi Twitter uygulamasında TweetDeck’tekine benzer bir sekmeler özelliğinin test edildiğini farketti.

Twitter, TweetDeck uygulamasının Windows sürümünü geçtiğimiz yıl nisan ayında kullanımdan kaldırmıştı. Şimdi de şirketin asıl Twitter uygulamasının Windows 10 sürümünde TweetDeck benzeri bir uygulamayı test ettiği ortaya çıktı.



Twitter'ın Windows 10 Uygulamasındaki Sekmeler Özelliği

MSPoweruser adlı internet sitesi, resmi Twitter uygulamasının Windows 10 sürümünde sekmelerin ortaya çıktığını farketti. Bu sekmelerde profiller, listeler, doğrudan mesajlar ve arama sonuçları görüntülenebiliyor. Sekmeler özelliği, TweetDeck uygulamasında bulunan sütun özelliğinin birebir aynısı değil, çünkü bu sekmelerin hepsini aynı anda görüntüleme imkanı yok.

Bu yeni özellik, şimdilik Twitter uygulamasının Windows 10 sürümünü kullanan bütün kullanıcılar için kullanılabilir değil. Bu da Twitter’ın bu özelliği sınırlı sayıdaki bir grup kullanıcıyla test ettiği anlamına geliyor. Bununla birlikte Twitter’ın sekmeler özelliğini neden sadece Windows 10 uygulamasında test ettiğine dair bir bilgi yok. Ancak bu, TweetDeck’in Windows 10 sürümünün kullanımdan kaldırılmasıyla hayal kırıklığına uğrayan kullanıcılara yönelik yapılan bir jest olabilir.