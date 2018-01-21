Japon teknoloji devi SoftBank, modern ulaşım şirketi Uber'e yaptığı 9.3 milyar dolarlık yatırımdan sonra şirkete ağırlığını koymaya başladı.

Hatırlayacağınız üzere SoftBank, son zamanlarda Google'ın Boston Dynamics şirketi de dahil olmak üzere batı menşeili birçok şirkete satın alma ya da hissedar olma yoluyla yatırım yapıyor. Son olarak Uber'e de hissedar olan şirket, %20'lik bir kontrol hakkı kazandı. Uber'in SoftBank'tan yeni yönetim kurulu üyesi olan Rajeev Misra Perşembe günü Financial Times'a yaptığı açıklamada, şirketin bazı uluslararası pazardan ayrılıp başka yerlere odaklanması gerektiğini ve bu kararın da hızla alınacağını söyledi. Rajeev Misra, Uber'in, ABD, Avrupa, Latin Amerika ve Avustralya'daki işlerini büyütmek için yoğunlaşmasını istiyor.

Halihazırda Uber'in Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerin piyasalarından çekildiği biliniyor. Bu iki ülke de Asya'nın büyük kısmını oluşturuyor. Ancak şirketin Asya pazarından resmen ayrılma kararı alması her yerde hızlı ve güvenli ulaşım mottosuna zarar getirecek durumda bulunuyor. Bu anlamda SoftBank temsilcisinin yaptığı açıklama, daha da kritik bir önem kazanıyor. Daha da önemlisi, yeni CEO Dara Khosrowshahi'nin yönetiminde Uber, Asya'da yasalara uyan kooparatif bir şirket olma hedefi taşıyor. Bu anlamda Asya'da Uber, bir zamanlar yeminli düşmanları olan taksi şirketleriyle birçok ortaklık imzaladı. Diğer yandan Uber, kayda değer bir tecavüz vakasının yaşandığı Hindistan'da 2016 yılı sonunda %40 kar sağladığını duyurmuştu. Tecavüz vakasından sonra şirket bu alandan geçici olarak çekilmek zorunda kalmıştı.

Öte yandan Avrupa'nın en önemli pazarlarından birisi olan Londra'da da bir takım sıkıntılar yaşayan Uber için Hindistan'daki karlılık gibi örnekler çok önemli bir yerde duruyor. Zira Uber Eylül ayında bir dizi skandalın ortaya çıkmasından sonra Londra'da taşımacılık lisansını kaybetmişti.

Özetlemek gerekirse: 2017'de Japon merkezli SoftBank, bir telekomünikasyon ve internet devi olarak sınırlarını aştı ve 100 milyar doları bulan bir yatırım fonu sebebiyle teknoloji dünyasının en korkulanlarından birisi oldu. Uber'le anlaşmadan önce SoftBank, Çin'de Didi Chuxing, Güneydoğu Asya'da Grab, Brezilya'da 99 ve Hindistan'da Ola dahil olmak üzere birçok önemli Uber rakibine yatırım yaptı. Yani, yeni ortaklığın ilk gününde SoftBank'ın yönetim kurulu üyesi, Uber'ı diğer şirketlerin rekabet ettiği pazarlardan uzak tutmak istediğini ima ediyor.