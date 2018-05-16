Yarış Oyunu Crew 2'yi Ücretsiz Bir Şekilde Deneyebilirsiniz

Ubisoft, sevilen yarışı oyunu Crew'in devam serisi olan Crew 2'nin 26 Haziran'da çıkacağını duyurmuştu. Şirket 4 günlüğüne oyunun ücretsiz bir kapalı beta deneyimini sisteme kayıt olanlara sunacak.

Sevilen açık dünya yarış oyunu Crew'in, devam serisinin çıkmasına sayılı günler kala oyuncuları sevindirecek bir haber geldi. Ubisoft daha önce de duyurusunu yapmış olduğu Crew 2 için kapalı beta tarihini belirledi. Daha önce kapalı beta için kayıt alan ama tarihini açıklamayan Ubisoft, oyunun kapalı betasını 31 Mayıs'ta başlatıp 4 Haziran'da sonlandırmaya karar verdi.

Ubisoft, oyunu erken erişimle kapalı betada test etmek isteyenler için şu anda hala kayıtlara devam etmekte. Kayıt olan herkesin oynayabileceği kesin olmasa da test açısından büyük bir çoğunluğa kapalı beta açılacaktır. Siz de şuraya tıklayarak sisteme kayıt olabilirsiniz.

29 Mayıs itibariyle kapalı beta için hak kazananlar, oyunun test versiyonunu indirebilecekler. Xbox One, PlayStation 4, ve bilgisayarlarınızdan oynayabileceğiniz Crew 2, oyun meraklıları tarafından dört gözle beklenmekte. Ön satışları devam eden oyunu, bilgisayarınız için buraya, Playstation için buraya ve Xbox One için buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.