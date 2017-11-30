Üç Bakanlık da Çiftlik Bank Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

300 binden fazla üyesinden yüz milyonlarca TL para toplayan Çiftlik Bank oyunu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da harekete geçti ve Bakanlık, oyun hakkında hukuki süreç başlattı.

Bakanlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Çiftlik Bank, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün adını kullanarak bakanın kendilerine 20-23 Aralık tarihleri arasında Kuala Lumpur’da ödül vereceği şeklinde bir yalan beyanda bulunmuş. Bakanın ne bir şirkete ödül vereceğini ne de Kuala Lumpur’a gideceğini belirten yetkililer, sosyal medyada Özlü’nün ismi kullanarak yapılan bu ilanın kaldırılması için gerekli çalışmalara başladıklarını belirttiler. Oyunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda 20-23 Aralık tarihleri arasında Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın Malezya'da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün elinden ödül alacağı iddia ediliyor.

Bakanın talimatıyla hukuk müşavirliğinin harekete geçtiğini belirten yetkililer, konuyla ilgili detaylı incelemeleri tamamladıktan sonra savcılığa suç duyurusu dahil olmak üzere tüm hukuki işlemler için girişimde bulunacaklarını söylediler.

Dün akşam yaptığımız haberimizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın oyunun saadet zinciri yöntemiyle çalışan bir şirket olup olmadığını denetleyeceğini, yine bu sabah Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da olaya dahil olduğunu aktarmıştık.