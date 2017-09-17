Ücretsiz Oyunlar İndirebileceğiniz 5 Web Sitesi!

Oyuncuların mutlaka işine yarayacak, ücretsiz oyun lisansı dağıtan yasal web sitelerini sizler için listeledik.

Zaman zaman bazı kişiler bilgisayar oyunlarının fiyatlarından şikayetçi olurlar. Bu kişilerin arada göz atmasını önerebileceğimiz bazı web siteleri bulunuyor. Oynamasanız bile oyun kütüphanenizde bulunmasını önerdiğimiz bu ücretsiz dağıtılan oyunları zamanı geldiğinde oynamak isteyebileceğinizi düşünüyoruz.

Arada sırada bazı ücretli oyunları sizlere sunan Origin, satın almak isterseniz birçok oyunu çok daha uygun fiyata ve bedava almanıza olanak sağlıyor.

Birkaç gün önce Destiny 2'yi dağıtmaya başlayan IGN Beta Giveaway, birçok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Ayrıca güncel oyunları da hediye listesine dahil etmesi, birçok oyuncuyu mutlu etmesi için yeterli bir sebep.

Dünya üzerinde en geniş kullanıcıya sahip olan teknoloji portallarından biri olan Reddit'e ait bu sayfada kullanıcılar ya da geliştiriciler, ellerindeki oyun kodlarını kullanıcılarla paylaşıyor.

Günümüzde internet üzerinden alınan oyunların birçoğu Steam aracılığıyla alınıyor. Bazı zamanlarda ücretsiz dağıttığı oyunları ile övgüleri toplayan Steam, yaptığı büyük indirimler ile cüzdanlarımızın en büyük dostu olmayı başarıyor.

Geçtiğimiz günlerde The Walking Dead'ın oyununu ücretsiz sunan Humble Bundle, oyun kütüphanenize eklemek için Steam kodları ile oyunları ücretsiz olarak teslim ediyor.

Burada bahsettiğimiz siteler, geniş topluluklar tarafından güvenilir kabul edilirler. Bu nedenle güvenebilirsiniz. İnternet üzerinde binlerce ücretsiz oyun verdiğini öne süren web siteleri bulunur, ancak birçoğu güvensizdir. Bu nedenle ücretsiz oyun dağıttını iddia eden her siteye üye olmayınız. Bu tarz gerçek olmayan birçok site, genellikle sizin bilgilerinizi toplamakla meşguldürler.