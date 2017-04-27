Bu sene 25'si düzenlenecek turnuvanın 3 Haziranda oynanacak final karşılaşması için alınması planlanan güvenlik önlemleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Futbol ve teknolojinin ortak alanları gün geçtikçe artarken, her yıl milyonları ekran başına kilitleyen ve stadyuma koşturan Şampiyonlar Ligi’nin bu seneki finaline yönelik güvenlik tedbirleri söz konusu oldu.

Son karşılaşmanın yapılacağı Cardiff’teki Milenyum Stadyumu ve oraya yolcu taşıyacak tren hatlarında internet üzerinden yayınlanan bir sözleşmeye göre yüz tanıma sistemleri kullanılacak. Yerel polisin elinde bulunan 500 bin kişilik veri ile karşılaştırmalar anında yapılabilecek.

Güney Galler Polisi, konu hakkında bir açıklamada bulunmak istemiyor. Plan hakkındaki bir rapor ise son saatlerde en çok konuşulan güvenlik önlemi oldu. Stadyumda yaklaşık 70.000 taraftar bekleniyor ve Cardiff gün içinde şehri ziyaret etmek için 100.000 kişilik turist kafilesine hazırlanıyor. Sözleşmede bahsi geçen güvenlik önlemlerinin bedeli ise değeri 177 bin İngiliz Poundu yani yaklaşık 820 bin TL olacak.

An itibariyle Şampiyonlar Ligi yarı finallerinin ilk maçları oynanıyor. Final ise 3 Haziran 2017’de Galler, Cardiff'deki Milenyum Stadyumu'nda oynanacak. Turnuva bu sene 25. finaliyle çeyrek asrı tamamlayacak.

