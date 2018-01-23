Ulefone, 13000mAh bataryalı bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını doğruladı. Eğer gerçekleşirse cihaz 2 ile 3 gün arasında şarj süresi vaat edebilir.

Çinli akıllı telefon üreticisi Ulefone, batarya kapasitesi standardın fazlasıyla üzerinde akıllı telefon modelleri ile bilinmektedir. Hatta şirketin en üst seviye batarya kapasitesi sunan bir Power serisi bulunuyor ve serinin son üyesi Ulefone Power 3’te, 6080mAh’lik devasa bir batarya bulunuyor.

Ulefone Power 3 standart bir kullanıcı için oldukça iyi bir şarj ömrü sunabilir. Hatta ortalamanın üzerinde bir kullanıcı için bile 1 günün üzerinde bir şarj ömrü vaat edebilir. Fakat bazı sızıntılar, şirketin çıtayı daha da yükselterek 13000mAh’lik bir batarya üzerinde çalıştığını söylüyor.

Günümüzde standart bir telefon bataryasının 3000-3500mAh bataryaya sahip olduğunu düşünürsek 13000mAh’lik bir bataryanın en az 2-3 günlük şarj süresi vaat edebileceğini söyleyebiliriz. Daha da önemlisi; Ulefone böyle bir akıllı telefon üzerinde çalıştıklarını doğruladı.

Ne yazık ki Ulefone şu an için yalnızca böyle bir cihaz gelebileceğini doğruladı. Cihazın herhangi bir teknik özellikleri bilinmiyor. Fakat Ulefone Power 3 Max adı ile gelmesi beklenen cihazın temel anlamda Ulefone Power 3 ile benzer özelliklere sahip olacağını söylemek mümkün.

Bunun için Ulefone Power 3’ün teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse cihaz, MediaTek Helio P23 işlemcisinden gücünü alırken 6GB RAM’e ve 64GB dahili depolama alanına sahip. 6 inçlik 18:9 ekranı bulunan Ulefone Power 3’ün hem ön hem arkasında çift kamera bulunuyor.