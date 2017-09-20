1 Nisan Şakası temalı reklamı sebebiyle kamuoyundan ciddi şekilde tepki alan Ülker’in, Reklam Kurulu tarafından 'toplumda endişe ve tedirginliğe neden olduğu' gerekçesiyle 301 bin TL para cezası ödemesine karar verildi.

Reklam Kurulu’nun aldığı karara göre Ülker’i hem ulusal televizyonlarında hem de sosyal medya platformlarda yayınladığı reklamların toplumda endişe yarattığı belirtildi. Ülker’in yayınladığı reklamın 1 Nisan’da yapılabilecek olağan şakalardan olmadığını belirten Reklam Kurulu, bu şakaların daha çok şiddete özendirdiğini belirtti.

Kurul, ülkemizin bulunduğu koşullar da dikkate alınarak ifade ve görüntülerin toplumsal hassasiyetlere dokunarak topluluk içinde endişe ve tedirginliğe yol açtığı belirtilerek şu yazılı açıklamayı yaptı: "Anılan reklamlarda kardeşlerin birbirlerine yapabilecekleri 1 Nisan şakaları arasında 'evini folyoyla kaplama' gibi sıra dışı ve 'kale direğine bağlama' gibi şiddete özendirici şakalara yer verilerek, çocukların olumlu sosyal davranışlarını bozmaya ve taklit edebilecekleri şiddet unsurlarına yönelik ifade ve görüntülerin yer aldığı, kullanılan ses ve görüntü efektlerinin, son derece ürkütücü ve özelikle çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir."

Reklamların belirtilen yönleri sebebiyle mevzuata aykırı olduğunu belirten Reklam Kurulu, ulusal televizyonlar için hazırlanan versiyon için BWA Reklam Hizmetleri AŞ. unvanlı firmaya 241 bin 413 TL, sosyal medyada yayınlanan versiyonu içinse Plasenta Reklam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 60 bin 353 TL idari para cezası verildiğini açıkladı.

Hatırlayacağınız üzere reklamlar özellikle de sosyal medyada büyük tepki görmüş, hatta 15 Temmuz darbesiyle ilişkilendirilmişti.